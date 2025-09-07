Scuola, pioggia di sconti per il personale | Nel Lazio non paghi viaggi, spesa e abbonamenti costano la metà

Sono disponibili fin da ora alcune incredibili agevolazioni scolastiche: ecco in cosa consistono e a quanto ammontano.

L’inizio del nuovo anno scolastico si sta avvicinando e non c’è momento migliore di questo per approfittare degli innumerevoli sconti messi a disposizione, che permetteranno di risparmiare fior fior di quattrini.

Dal trasporto all’alimentazione fino ad arrivare all’assicurazione… Da adesso è possibile usufruire di una serie di irripetibili e immancabili agevolazioni, che consentiranno di trascorrere i prossimi mesi in modo più leggero e sereno, soprattutto da un punto di vista economico.

Queste iniziative sono state recentemente introdotte per ripagare in qualche modo il lavoro del personale scolastico e al tempo stesso per semplificare gli spostamenti che quest’ultimo deve fare regolarmente. Ma scopriamo nel dettaglio quali sono i vantaggi offerti nell’ambito scuola.

Gli sconti attualmente disponibili sono rivolti esclusivamente ai docenti, al personale ATA e ai dirigenti. Il primo riguarda i mezzi di trasporto, inclusi treni e aerei. Cominciamo da Trenitalia, che offre il 10% di sconto sui biglietti Frecciarossa, Intercity e treni nazionali.

Non è tutto poiché possono utilizzare la stessa agevolazione altre sei persone. Invece con Italo, si ha modo di ottenere il 20% di sconto sulle tariffe. Nel campo dell’aviazione, Airways dà la possibilità di risparmiare fino al 15% sul biglietto per la classe Economy e fino al 10% per la Business.

Ulteriori vantaggi per il personale scolastico

Sono previste delle agevolazioni per il personale scolastico anche per la spesa alimentare, grazie ad azienda come Coldiretti e Campagna Amica, che garantiscono fino al 15% di sconto sui prodotti locali e biologici. Sono inclusi anche i mercati e gli agriturismi. Invece nel settore finanziario, dirigenti e insegnanti hanno la possibilità di ottenere prestiti, mutui a tasso ridotto.

E da quest’anno è prevista una assicurazione sanitaria comprensiva, in grado di coprire interventi, infortuni e visite specialistiche. Si ricorda che tutte queste opportunità sono accessibili tramite MIM, ovvero la piattaforma dedicata ai Concorsi e alle Procedure Selettive. I benefici sopracitati possono dare un concreto sostegno al personale scolastico, impegnato 9 mesi l’anno ad assistere le decine di migliaia di studenti che ogni giorno varcano l’ingresso del proprio istituto.