Sciopero oggi 20 ottobre: stop in tutta Italia a treni, mezzi, scuole

(Adnkronos) – Sciopero generale dei treni e dei mezzi pubblici di trasporto, oggi venerdì 20 ottobre, che si svolgerà per tutto l'arco della giornata. A fermarsi sono aerei, treni, bus, metro e tram di tutta Italia, assieme al settore scolastico e alle autostrade. A proclamare lo sciopero le sigle Adl, Cub, Sgb, Si Cobas, che hanno raccolto le adesioni di Cub Trasporti, Usi Cit, Usi, Usi Educazione, Cub Sanità, Flai Trasporti e Servizi. Previste come sempre alcune fasce di garanzia, che variano da regione a regione, ma che tendenzialmente permettono lo spostamento della prima mattinata (dalle 7.00 alle 9.00) e nel tardo pomeriggio (dalle 17.00 alle 21.00). Per quanto riguarda i treni, come fatto sapere da Fs, circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero. I treni regionali saranno garantiti dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Sono possibili limitazioni o soppressioni fuori da queste fasce orarie. Lo sciopero interessa anche i treni di Italo Ntv (qui la lista dei treni garantiti). Nel trasporto locale, a Roma la protesta interesserà le linee di Atac e Roma Tpl. Nella giornata di oggi il servizio sarà assicurato solo da inizio corse diurne e fino alle 8.29 e dalle 17.01 alle 19.59. Saranno possibili stop, invece, dalle 8.30 alle ore 17 e dalle 20 a fine servizio diurno. Nella notte tra venerdì e sabato, invece, non saranno garantite le linee diurne, comprese le metro, che hanno corse programmate anche oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-314-404-444-451-664-881-916-980. Garantito, invece, il servizio delle linee "N". A Milano le metropolitane saranno interessate dallo sciopero dopo le 18, mentre i mezzi di superficie saranno garantiti fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18, secondo quanto riferito dall'Azienda dei trasporti milanesi (Atm). L'agitazione potrebbe inoltre avere conseguenze sul servizio della Funicolare Como-Brunate dalle le 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30, fino al termine del servizio. Apertura delle scuole a rischio, sempre oggi venerdì 20 ottobre, come riportato da una circolare del ministero dell'Istruzione. "E' previsto uno sciopero generale proclamato da Adl Varese, Cub, Sgb, SI Cobas con adesione dell'U.S.I. – Unione Sindacale Italiana e dell'Usi-Unione Sindacale Italiana", si legge. Diversi gli orari per il settore autostradale, dove lo sciopero è iniziato alle 22 di giovedì 19 ottobre e terminerà oggi alla stessa ora.

