Biden, il discorso su Israele e Ucraina: cosa ha detto il presidente Usa

(Adnkronos) – ''Hamas e Putin rappresentano minacce diverse. Ma hanno questo in comune. Entrambi vogliono annientare completamente una democrazia vicina''. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel suo discorso alla nazione allo studio Ovale, annunciando che chiederà altri 70 miliardi di dollari al Congresso per aiutare l'Ucraina e 14 per Israele perché fa parte "dell'interesse nazionale'' degli Usa che sono "la nazione indispensabile''. ''Per quanto sia difficile, non possiamo rinunciare alla pace, non possiamo rinunciare alla soluzione dei due Stati'', ha aggiunto Biden riferendosi al conflitto israelo-palestinese. ''Gli Stati Uniti restano impegnati a garantire il diritto dei palestinesi alla dignità e all'autodeterminazione. Gli atti di Hamas non tolgono questo'', ha affermato Biden. "Con il primo ministro Netanyahu abbiamo discusso della necessità che Israele agisca rispettando le regole della guerra. La gente di Gaza ha bisogno di cibo, acqua e medicine", ha detto facendo riferimento agli aiuti che dovrebbero arrivare a partire dalle prossime ore dall'Egitto attraverso il valico di Rafah. Quindi, il capitolo relativo agli ostaggi americani catturati da Hamas dopo l'attacco del 7 ottobre: "Stiamo vivendo un momento cruciale nella storia. Come ho detto alle famiglie degli americani tenuti in ostaggio da Hamas, stiamo esplorando ogni strada per riportare i loro cari a casa. Come presidente, non ho una priorità più alta rispetto alla sicurezza degli americani tenuti in ostaggio". ''Ecco perché invierò al Congresso una richiesta urgente di bilancio per finanziare le esigenze di sicurezza nazionale dell'America per sostenere i nostri partner critici, tra cui Israele e Ucraina. E' un investimento intelligente che pagherà dividendi per la sicurezza americana per generazioni'', ha spiegato. Aiutateci, ha proseguito, ''a tenere le truppe americane lontane dai pericoli. Aiutaci a costruire un mondo più sicuro, più pacifico e più prospero per i nostri figli e nipoti. In Israele, dobbiamo assicurarci che abbiano ciò di cui hanno bisogno per proteggere le persone oggi e sempre''. Per costruire quello che Biden ha definito ''l'arsenale della democrazia'', il presidente degli Stati Uniti ha detto che la richiesta urgente di finanziamento al Congresso dovrebbe ammontare a circa 100 miliardi di dollari nel prossimo anno. E include fondi per Ucraina, Israele, Taiwan, aiuti umanitari e gestione delle frontiere. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

