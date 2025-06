SCATTA LA STANGATA – Dal 1° luglio aumentano i biglietti di bus e metro: paghi fino al 50% in più | La Capitale è in tilt

Se prendi quotidianamente i bus e le metro dovrai fare i conti con nuove tariffe a partire dal mese prossimo. Ecco quali saranno i nuovi costi.

Di solito le persone si spostano da un luogo all’altro della città utilizzando la propria automobile. Si può raggiungere nell’immediato una meta senza chiedere a nessuno un passaggio, ma ci sono sempre delle eccezioni. Infatti una buona parte gli italiani preferisce farne a meno soprattutto nelle città dove il traffico c’è a qualsiasi ora.

Roma, Napoli e Milano sono città bellissime quanto caotiche e per questo motivo c’è chi si affida ai mezzi pubblici per risparmiare tempo nella ricerca di un parcheggio e anche per evitare minuti, se non ore, nel traffico più intenso. Si può optare per un taxi, ma molti preferiscono prendere un autobus anche per risparmiare.

Chi fa il pendolare facendo ricorso a questo mezzo pubblico conosce bene tutti gli orari e le linee da prendere in considerazione per raggiungere un determinato posto. Basta semplicemente fare una ricerca su web e il gioco è fatto. Nel corso del tempo tante cose sono cambiate e il discorso riguarda anche il prezzo dei biglietti.

Secondo il sito roma.corviere.it sono state inserite delle nuove tariffe e a tal proposito ha voluto esprimere un parere l’assessore regionale alla mobilità e trasporti Fabrizio Ghera. In seguito l’approvazione della delibera presentata da lui in persona, ecco cosa succederà a partire dal 1° luglio 2025.

Biglietti bus e metro, aumenti in vista nella capitale italiana

A Roma ci sono le linee metropolitane e ferrovie gestite dall’ATAC. Per vedere gli orari di partenza basta andare sull’app Google Maps e inserire la destinazione. Sicuramente in questo modo non potrai sbagliarti.

Sono disponibili anche le linee notturne e si possono identificare con la lettera “n”. Essi operano dalle 23:30 fino alle 5:30 del mattino, dunque ciò dimostra che a Roma non ci sono disagi in termini di trasporti pubblici. Tuttavia pare che qualcosa cambierà in peggio.

Ecco i nuovi costi e le agevolazioni previste

In poche parole i titoli di viaggio da 24 a 72 ore, Cis 7 giorni, Birg (biglietto integrato regionale giornaliero), Btr (biglietto turistico regionale con validità di tre giorni), Cirs (carta integrata regionale settimanale) che saranno venduti fino al 30 giugno verranno utilizzati fino al 31 ottobre 2025. Nel frattempo si applicheranno le nuove tariffe che sono diversificate tra residenti e non.

Questo significa che i residenti avranno delle agevolazioni e lo scopo è anche quello “di tutelare le fasce più deboli e quei cittadini che utilizzano quotidianamente il servizio di trasporto pubblico”. Andando nello specifico, aumenteranno solo le tariffe dei biglietti di 24, 48 e 72 ore, ovvero quelli presi in considerazione dai turisti.