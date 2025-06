ADDIO TASSE UNIVERSITARIE – Nel Lazio parte l’accredito di oltre 5.000€ per ogni studente: basta presentare questo foglio compilato | Bando già online

Potresti dire addio alle tasse da pagare all’università se presenti questo foglio e rispetti determinati requisiti. Ecco tutte le informazioni utili.

Sul sito money.it pare che ci siano buone notizie per coloro che frequentano un’Università nel Lazio. C’è una borsa di studio che potrebbe essere d’aiuto per affrontare le spese economiche. Il bando è stato pubblicato e ci sono sia i requisiti che gli importi riportati con estrema chiarezza.

È stata un’iniziativa della Regione Lazio con Lazio DiSCo che ha pubblicato il nuovo bando per le borse degli studio universitarie per il prossimo anno accademico. È un modo per sostenere il diritto allo studio di meritevoli. Ovviamente bisogna rispettare dei requisiti specifici.

Innanzitutto si deve precisare che la presentazione della domanda può avvenire solo online, precisamente accedendo all’aria riservata sul sito www.laziodesco.it. La scadenza è 22 luglio, ma dal 30 luglio al 11 agosto ci sarà modo di correggere eventuali errori.

Occorre presentare l’ISEE, contratti di locazione se si vive fuori sede e inserire il codice IBAN per accredito della borsa. Come sempre, bisogna monitorare ogni giorno la propria area riservata per vedere se sono arrivate notifiche, integrazioni o verifiche. Per qualsiasi domanda basta rivolgersi a chi è esperto o semplicemente consultando il bando regione Lazio 2025-2026.

Borsa di studio Università Regione Lazio 2025-2026

Questo bando assegna anche posti alloggio, premi di laurea e contributi per la mobilità internazionale. Dovrà essere presentata la domanda entro il 22 luglio 2025, ma prima bisogna capire se ci sono tutti i requisiti che permettono appunto di accedere a questi contributi economici.

Ecco il valore delle borse di studio in base a 3 categorie: 2.250,26 euro per gli studenti in sede, 3.532,85 euro per i pendolari e 6.472,10 euro per i fuori sede. Inoltre è previsto un valore aggiuntivo di 600 euro con l’aggiunta di due pasti giornalieri gratuiti.

Tutte le informazioni utili da sapere sull’ISEE

Ci sono anche delle maggiorazioni previste in base appunto al valore del proprio ISEE: se è pari o inferiore a 13.974,30 ci sarà una maggiorazione del +15%, un aumento del +20% per le studentesse iscritte ai corsi STEM e lo stesso aumento è previsto per coloro che sono iscritti a più corsi contemporaneamente. È previsto un incremento del +10% agli studenti con disabilità palio superiore a 66%. Infine chi ha un ISEE superiore a 18.632,40 euro avrà un importo ridotto progressivamente fino alla metà.

Le matricole entro il 10 agosto 2026 dovranno conseguire un minimo di crediti formativi per mantenere la seconda rata della borsa e non sono ammesse le ripetizioni dello stesso anno, a meno che non ci siano dei casi particolari.