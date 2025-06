Condizionatore, premendo questo tasto consuma meno di una lampadina: me lo ha spiegato il tecnico quando è venuto a pulirli | Adesso lo accendo sempre

Segui i consigli del tecnico e risparmierai tantissimo. Adesso il condizionatore non ti costa nulla

Le giornate si allungano, le temperature iniziano a salire vertiginosamente e l’aria diventa sempre più afosa: l’estate sembra essere arrivata, o almeno è dietro l’angolo.

Il problema non riguarda solo le uscite all’aperto, ma è nelle nostre case che il caldo si fa sentire di più, soprattutto quando il sole batte tutto il giorno sulle finestre e le mura trattengono calore anche di notte.

Tenere fresca la propria abitazione, quindi, diventa un’esigenza a cui in pochi sono disposti a rinunciare. Ma non sempre è facile. Chi vive in appartamenti senza terrazzi o giardini, chi abita all’ultimo piano, chi non ha un’adeguata coibentazione, sa bene quanto il caldo possa essere difficile da gestire tra le mura domestiche.

Così, ci si ingegna: tende oscuranti, finestre chiuse durante il giorno, panni bagnati appesi alle finestre, ventilatori sparsi in ogni stanza.

La salvifica presenza del condizionatore

E poi, naturalmente, c’è il condizionatore. In moltissimi ormai lo considerano indispensabile. Le nuove abitazioni spesso lo prevedono già all’interno dei progetti, mentre in quelle più vecchie si cerca di installarlo, anche se i costi iniziali possono essere elevati.

Nonostante tutto, rimane lo strumento più efficace per rinfrescare l’ambiente in tempi rapidi. La comodità di impostare una temperatura ideale e di godere di un clima piacevole in ogni momento del giorno e della notte ha conquistato anche i più scettici.

Tuttavia, c’è anche l’altro lato della medaglia: il consumo energetico. Usare il condizionatore in modo continuativo può comportare un’impennata significativa della bolletta, specialmente nei mesi di giugno, luglio e agosto.

La soluzione per spendere meno

Proprio per questo, in tanti cercano soluzioni intelligenti che permettano di mantenere la casa fresca senza pesare troppo sul portafoglio. E una di queste soluzioni esiste: è un piccolo accorgimento legato all’uso del condizionatore che potrebbe fare la differenza, soprattutto nelle giornate più calde. Secondo quanto riportato dal sito climamarket.it, il cosiddetto “trucchetto” per ridurre i consumi si chiama funzione dry. Non tutti sanno che quasi tutti i condizionatori di nuova e media generazione includono questa modalità.

La funzione dry, o deumidificazione, permette di abbassare il tasso di umidità nell’aria, rendendo immediatamente l’ambiente più confortevole senza dover raffreddare troppo la temperatura. Il risultato? Una sensazione di fresco con un consumo energetico nettamente inferiore rispetto alla modalità di raffreddamento classica. Attivando il dry, il condizionatore lavora con un compressore che si attiva solo a intervalli, garantendo un notevole risparmio energetico.