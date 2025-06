Roma segreta, aprono solo a pochi il cancello di ferro sotto la città: dentro ci sono stanze dimenticate | Un viaggio nel tempo nel Lazio

Roma è anche altro, ciò che sfugge agli occhi di molti. Esiste un mondo nascosto che pochi conoscono. Non puoi non esplorarlo.

Roma ha tanto da offrire, non solo un ricco patrimonio artistico-culturale. Tutti conoscono la grandiosità del Colosseo e la maestosità della Basilica di San Pietro, di recente più frequentata del previsto per via dell’elezione del nuovo Papa.

Tuttavia anche gli amanti della natura possono entrare in contatto con i borghi, alcuni dei quali definiti i più belli d’Italia. A tal proposito non si può non menzionare uno per una sua particolarità.

Chi ama il mondo cinematografico sta bene che qui sono state girate le scene del film Il centro del mondo di Kim Rossi Stuart e Il tema di Jamil di Massimiliano Wertmuller.

Fu conquistata dai romani nel III secolo a.C. per via dell’abbondanza delle sue acque alimentate anche dal fiume Velino. Per garantire l’acqua nelle case dei patrizi furono costruiti dei viadotti sotterranei. Con il tempo al di sopra di questa realtà sotterranea furono costruite nel Medioevo varie fortificazioni.

Poco distante da Roma esiste un mondo segreto

Attualmente in questo luogo risiedono gli abitanti di un comune non molto distante dalla capitale italiana. Caratterizzato da massicci montuosi, è protetto su un lato da una cinta muraria di origine medievale ben conservata. Tra le architetture religiose che vale la pena visitare sono la Cattedrale Basilica di Santa Maria Assunta e a seguire la Chiesa di San Domenico.

Tra le architetture civili rientrano i resti di un Ponte romano, il Teatro Flavio Vespasiano, il Palazzo Vescovile e il Palazzo delle Poste. Tra l’altro in Piazza Cavour c’è un monumento dedicato alla Lira italiana inaugurato il 1° marzo 2003. Per quanto riguarda le aree naturali c’è la Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile.

Un luogo ricco di fascino, natura e tradizione

Stiamo parlando di Rieti sotterranea. Le visite guidate ci sono il sabato il pomeriggio e domenica La mattina. La visita dura circa 1 ora e 45 minuti ed è importante fare la prenotazione chiamando dei numeri specifici. Qualora i gruppi hanno un numero superiore a 15 persone le visite avvengono al di fuori dell’orario menzionato.

Se hai intenzione di visitare questo luogo incantevole allora dovresti approfittare degli eventi legati alle tradizioni locali di origine più o meno antiche. Tra questi c’è la Processione dei ceri il 12 giugno in onore di Sant’Antonio da Padova. A seguire ci sono l’Usanza dei lumi dell’ascensione il 31 maggio, la Festa del Sole a fine luglio, la Rievocazione dell’incoronazione di Carlo II D’Angiò a fine agosto.