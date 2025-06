REDDITO SENZA LAVORO – Questo buono postale ti paga 11.600€ se lasci i tuoi risparmi da loro: vai in Posta e fai questa domanda | Futuro sistemato

Con questo Buono Fruttifero Postale puoi intascare una bella somma di denaro. Ecco cosa devi fare con i tuoi risparmi.

In un periodo storico delicato da un punto di vista economico le famiglie con difficoltà arrivano dignitosamente a fine mese, soprattutto quelle più numerose. Più sono le bocche da sfamare è più le spese aumentano, ragion per cui si cerca di risparmiare su qualsiasi cosa. C’è chi non riempie fino all’orlo il carrello della spesa al supermercato e chi rinuncia a qualche uscita.

Per fortuna il governo non ha mai abbandonato i suoi cittadini ed ecco che vengono proposti da un paio di anni dei supporti economici, ovvero i cosiddetti bonus. Ovviamente bisogna rispettare dei requisiti per fare la richiesta e tra questi c’è il valore dell’ISEE. In alcuni casi non occorre fare domanda ed è il caso della Carta dedicata a te che dà 500 euro solo per spese di prodotti alimentari.

Questo permette alla maggior parte degli italiani di poter mettere da parte un bel gruzzoletto per delle spese future. In questo caso giocano un ruolo fondamentale le poste proponendo un qualcosa di vantaggioso per le tasche di quelli che si affidano a loro.

Le Poste Italiane nel corso del tempo non hanno fatto altro che ampliare in modo vertiginoso il numero dei clienti. In merito è senza dubbio del loro operato. Sul sito money.it è stata riportata una notizia che sicuramente li entusiasmerà perché senza muovere un dito avranno la possibilità di portare a casa una bella cifra. Bisogna solo firmare un modulo.

Poste Italiane ti permette di riempire il salvadanaio

Poste Italiane è un’impresa pubblica controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e tra le tante attività che svolge c’è la raccolta del risparmio postale emesso da Cassa Depositi e Prestiti. Da anni propone i cosiddetti Buoni Fruttiferi Postali che riscuotono un grande successo.

Non sono altro che un investimento finanziario al risparmio postale e si presentano sia in forma cartacea sia in quella dematerializzata. Sono rimborsabili presso tutti gli Uffici Postali, non sono soggetti a commissioni, assicurano la restituzione di una parte del denaro (questo dipende in base all’evoluzione dei mercati dei prodotti finanziari).

Ecco il Buono che può fare al caso tuo

Esistono una serie di Buoni: 3×4, Ordinario, 4 anni plus, Rinnova 4 anni e Dedicato ai minori. Il primo, per esempio, prevede l’1,00% lordo e 0,88% netto annuo al compimento del 3° anno, 1,5% e 1,32% sempre annuo al termine del 6°, 2,25% lordo e 1,99% netto a compimento del 9° anno e 3,00% e 2,67% dal 1° al 12° a scadenza del titolo.

Così facendo tante persone hanno raggiunto un bel gruzzoletto. Tuttavia bisogna valutare bene quale buono fruttifero fa al caso proprio. Nel caso di coloro che non hanno ancora compiuto 18 anni vale la pena investire con il Buono Dedicato ai minori.