PATENTE SOSPESA – Ti tolgono i punti anche se guidi perfettamente: a Roma se fai questo gesto scatta il ritiro immediato | Nuova normativa attiva

D’ora in poi dovrai stare attento quando sei alla guida perché potresti pagare delle multe salate per un gesto. Ecco qual è.

Neo momento in cui si diventa maggiorenni molti pensano subito di recarsi in una scuola guida per portare a casa la patente. Dopo aver superato la prova scritta e quella pratica si può finalmente acquistare un’automobile e il gioco è fatto. Si ottiene la tanta desiderata indipendenza, ma allo stesso tempo si deve tener conto di quanto appreso sul Codice della Strada.

Forse non ne sei a conoscenza, ma la prima legge inerente alla circolazione stradale fu introdotto da Giulio Cesare per regolare il transito dei carri nell’antica Roma. Ovviamente da allora tante sono cambiate e continuano tuttora perché si sta al passo con i tempi.

E’ importante salvaguardare la propria sicurezza e quella degli altri, ragion per cui si consiglia sempre di essere lucidi quando ci si mette alla guida. Se la Polizia ai posti di blocco ti chiede di fare l’acoltest e l’esito va oltre i limiti stabiliti potresti addirittura mettere da parte la patente e pagare una multa salata.

Adesso c’è di più: anche da sobri si è a rischio. Sul sito brocardi.it è spiegato che se adotti un determinato atteggiamento alla guida rischi una multa salata! Andiamo a scoprire cosa non dovrai più fare quando sei in auto.

Guai in vista se a Roma ti beccano guidare così

In questo caso occorre tenere a mente l’art.140: “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”).

Da non dimenticare soprattutto il primo comma dell’art. 169: “il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida”. Questo significa che non è consentito neanche accendere una sigaretta mentre si è alla guida. Tuttavia il gesto menzionato è un altro.

Ecco cosa devi evitare in auto

In poche parole è assolutamente vietato usare il cellulare alla guida e in questo caso la multa può sfiorare i 1.000 euro mentre chi guida con una sola mano ne rischia una da 41 a 168 euro. Con l’altra maneggiare un qualsiasi oggetto o semplicemente tenerla fuori dal finestrino può rappresentare un pericolo.

Per quanto riguarda il fumo è vietato gettare dal finestrino i mozziconi accesi e in presenza di minori di 18 anni e di donne in stato di gravidanza non deve essere assolutamente presa in considerazione la sigaretta.