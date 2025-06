SCATTA IL TAGLIO – Vacanze a rischio per 1 milione di viaggiatori: 7.000 voli già cancellati | Caos totale in estate

Moltissimi viaggiatori potrebbero essere costretti a riprogrammare le proprie vacanze: la cancellazioni sono oramai all’ordine del giorno.

Chi si appresta a partire per le vacanze, potrebbe essere costretto a rivedere i suoi piani, soprattutto se si è previsto di prendere un volo. Ogni anno milioni di persone optano per questo mezzo di trasporto per raggiungere la propria destinazione.

Del resto, la sua affidabilità ed economicità batte a mani bassi tutti gli altri, complice il fatto che negli ultimi anni il prezzo dei biglietti si è ridotto notevolmente, permettendo praticamente a chiunque di prendere un aereo, qualora ce se ne sia il bisogno o la volontà.

Però anche quest’ultimo presenta dei lati negativi. Uno fra tutti, le cancellazioni dei voli, che possono stravolgere completamente le vacanze dei passeggeri. Questi imprevisti oramai si verificano in qualsiasi aeroporto del mondo, anche se in base alla compagnia, la frequenza che ciò accada è alquanto variabile.

Cancellazione voli: le compagnie coinvolte

Nell’ultimo anno ci sono stati migliaia di voli cancellati a meno di 24 ore dal decollo, come dimostrato da una recente indagine, cha ha preso in esame quelli di due popolari compagnie europee: EasyJet e Ryanair. Questo ovviamente ha creato non poco disagio tra i viaggiatori, che si sono visti costretti a ripiegare su un altro volo.

Secondo quanto si evince dallo studio, alla data di settembre 2023, la compagnia low-cost irlandese ha cancellato lo 0,8% dei voli, mentre la linea aerea britannica è arrivata al 2%. Tuttavia, è necessario sottolineare che nell’ultimo periodo entrambe sembrano essere migliorate su questo fronte: tra ottobre 2023 e settembre 2024 il numero di cancellazioni di EasyJet e Ryanair è sceso rispettivamente a 0,9% e 0,2%. Invece, per quanto riguarda le partenze in orario, a primeggiare tra le due è la prima con il 67% dei voli decollato entro 15 minuti dall’orario previsto, contro il 65% della seconda.

Azioni da intraprendere nel caso di un volo cancellato

Qualora il proprio volo sia oggetto di cancellazione, è possibile ottenere un rimborso, a patto che non ci sia stato un preavviso di almeno 14 giorni e che la compagnia aerea non abbia provveduto a prenotare un volo alternativo o che la cancellazione sia dovuta a circostanze fortuite.

Inoltre, i passeggeri che si trovano in questa situazione, hanno diritto non solo al rimborso ma anche all’assistenza, che comprende pernottamento e pasti. A volte, si arriva a ricevere un risarcimento per il disagio causato. In questi casi dunque si consiglia di presentare un reclamo mettendosi direttamente in contatto con la compagnia aerea.