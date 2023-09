Scappano da scuola a 6 anni, nessuno se ne accorge: l’ira dei genitori

Roma, sembrava una mattinata come le altre per i genitori di due bambine frequentanti la prima elementare del VII circolo Montessori di Via Santa Maria Goretti.

Invece, le due amichette, dopo essere state affidate al personale scolastico, sono uscite dalla classe e poi, dalla scuola indisturbate, hanno attraversato viale Libia per andare a casa della nonna di una delle due bimbe.

La stessa nonna aprendo il portone e vedendo la nipotina con la sua amichetta sole davanti casa sua ha allertato poi la figlia che ha riportato a scuola le due fuggiasche. Solo in quel momento la scuola si è accorta dell’assenza delle due bambine.

Le piccole, hanno ammesso agli adulti, con un po’ di preoccupazione, di essere uscite indisturbate per andare a casa della nonna a giocare.

L’episodio, finito nel migliore dei modi, sta creando però non poche polemiche e preoccupazioni da parte dei genitori che affidano i loro bambini alla scuola. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

L’istituto ha aperto un’indagine interna a seguito della segnalazione ma resta nei genitori la preoccupazione per il fatto avvenuto. “È grave che le bambine siano uscite senza che nessuno se ne accorgesse percorrendo da sole una strada trafficatissima“, commentano fuori dai cancelli dell’istituto i genitori.

Il clima teso che si respira fuori dalla scuola non accenna a scemare, nei genitori serpeggia l’apprensione per quanto accaduto. “Quelle bambine erano senza sorveglianza, chi ci assicura che non accada anche ai nostri?” commenta un papà all’uscita.

Una nota della scuola ha avvisato intanto i genitori dell’accaduto promettendo di rafforzare i controlli; ma il tema della sicurezza è un tasto molto delicato e i papà e le mamme vogliono molto più che rassicurazioni.

Sarà l’indagine interna a stabilire cosa è accaduto quella mattina e cosa faranno affinché questo non possa accadere di nuovo. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata