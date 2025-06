SCANDALO ACQUA MINERALE | Sul podio ci sono marche che non berresti neanche gratis: buttale subito

Alcune celebri marche di acqua in bottiglia presentano tracce di sostanze altamente inquinanti: ecco la lista completa.

Ogni giorno vengono acquistate decine di migliaia di bottiglie di acqua minerale. Si stima che in un solo anno si arrivi a circa 10 miliardi di bottiglie, un numero che catapulta un paese come l’Italia tra i maggiori consumatori di acqua imbottigliata al mondo.

Per garantire la sicurezza dell’acqua venduta e preservare così l’incolumità di tutti coloro che la consumano, vengono regolarmente effettuate delle analisi. Tuttavia, può capitare a volte di avere a che fare con qualche contaminazione, la quale porta gli enti ufficiali ad emettere un comunicato e a richiedere l’eventuale ritiro dal commercio.

Ed è qui che entra in gioco Altroconsumo, che ha deciso di prendere in esame 21 marche differenti di acqua minerale in bottiglia. Con gran stupore, alcune non hanno superato il test. Scopriamo dunque il motivo e soprattutto quali sono le marche che non sono state promosse.

Risultati del test di Altroconsumo sull’acqua minerale in bottiglia

La nota associazione dei consumatori ha scoperto che un numero considerevole di marche di acqua minerale contiene pericolose tracce di Tfa (acido trifluoracetico), ovvero una sostanza chimica appartenente alla famiglia dei Pfas (sostanze perfluoroalchiliche) che tende ad accumularsi nell’ambiente, incluse le sorgenti di acqua.

Per questo motivo Altroconsumo ha bocciato ben sei marche, mentre altre undici hanno preso a malapena la sufficienza secondo i paramenti degli inquinanti ambientali. Nonostante non siano stati trovati altri Pfas, il test ha sollevato non poche preoccupazioni sull’effettiva qualità dell’acqua minerale e quindi sui possibili danni alla salute che possono insorgere nel tempo.

I bocciati e i promossi

In cinque marche di acqua minerale sono stati rinvenuti livelli troppo di Tfa troppo elevati. Stiamo parlando di: Levissima, Panna, Maniva, Esselunga Ulmeta e Saguaro. Inoltre, nella prima si è riscontrata anche un’altra concentrazione di arsenico. Ma non è finita qui. Nella lista dei bocciati c’è anche Fiuggi, che però ha ricevuto soltanto un giudizio negativo a seguito dell’imballaggio e del suo impatto sull’ambiente.

E ora veniamo ai promossi. Il test di Altroconsumo non ha rinvenuto alcuna traccia di Tfa in tre marche differenti. Al primo posto troviamo la Blues Sant’Antonio (Eurospin), considerata la migliore del test e la più economica tra quelle analizzate, la seconda è la Conad Valpura, che presenta un ottimo rapporto qualità-prezzo e infine la San Benedetto Eco Green Benedicta, che vanta un basso impatto ambientale.