Il diretto interessato lo aveva definito "una decisione politica". A distanza di qualche ora fa discutere la scelta della Rai di togliere dal palinsesto Roberto Saviano, con il programma Insider. La trasmissione, lo ricordiamo, sarebbe dovuta partire il prossimo autunno, a novembre.

Il commento di Roberto Saviano

“Hanno elaborato un codice etico che risponde ai desiderata di chi – Salvini – nel 2015 scriveva: ‘Cedo due Mattarella per mezzo Putin‘”. E’ stato questo il commento dello scrittore e sceneggiatore campano che, secondo gli addetti ai lavori, sarebbe venuto a conoscenza della cancellazione del suo programma direttamente dai giornali. Da quanto si apprende, la motivazione risiederebbe nel fatto che il linguaggio dello scrittore, utilizzato nella trasmissione, sarebbe incompatibile con le linee guida.

Il programma, lo ricordiamo, è costituito da quattro puntate era stato già registrato e presentato in occasione della conferenza stampa televisiva della prossima stagione. Roberto Saviano

“La competenza gli è nemica, l’indipendenza li ansia, devono piazzare quindi vassalli. Ed è quello che hanno fatto, stanno facendo e continueranno a fare” ha continuato Roberto Saviano, spiegando anche che non sarebbe possibile spostare altrove le 4 puntate del programma già realizzate. Questo, in relazione al fatto che il progetto appartiene all’azienda concessionaria del servizio pubblico.

Le parole del Presidente Rai

Sull’argomento intanto si è espressa anche il Presidente della Rai, Marinella Soldi, sgombrando innanzitutto il campo da possibili relazioni con una vicenda molto simile, risalente a qualche settimana fa. Quella relativa alla cancellazione del programma di Filippo Facci. Il giornalista, lo ricordiamo, aveva partorito alcune esternazioni in riferimento al caso avente come protagonista Leonardo Apache Larussa, uno dei figli del presidente del Senato, Ignazio La Russa, indagato per violenza sessuale.

“Proprio in virtù del mio ruolo ritengo oggi di dover intervenire sul cosiddetto caso Saviano che molti hanno paragonato al caso Facci. Vicende diverse, per quel che ciascuno ha detto e per le tipologie di programma” – ha detto Marinella Soldi.

“La trasmissione Insider – faccia a faccia con il crimine condotta da Roberto Saviano è un prodotto nello spirito del servizio pubblico, parla di mafia e di legalità, ha avuto un primo ciclo di successo, con un gradimento del pubblico superiore alla media degli approfondimenti Rai (dati Qualitel TV 2022).

Fermo restando il rispetto dovuto alle Istituzioni auspicherei un supplemento di riflessione interna per ricercare, in tempi idonei, una soluzione gestionale nell’interesse degli utenti e dell’azienda, tenendo conto, tra l’altro, che si tratta di un programma già registrato” – ha concluso il Presidente Rai.





