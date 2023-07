Aveva ricevuto una multa per divieto di sosta, ma la decisione dei vigili urbani non era particolarmente incontro al proprio pensiero. Così, una giovane di 32, ha strappato dalle mani degli agenti la contravvenzione, mangiandola davanti ai loro occhi. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Un fatto difficile a credersi ma avvenuto realmente lo scorso martedì, a Villa Gordiani, nella periferia Est di Roma.

La ragazza secondo le prime ricostruzioni avrebbe parcheggiato sullo spartitraffico situato tra via Olevano Romano e via Prenestina. Al sopraggiungere della polizia municipale, la ragazza avrebbe iniziato ad innervosirsi, scagliandosi in modi tutt’altro che compiacenti, nei confronti degli agenti.

Il suo disappunto è stato manifestato senza troppi possibili fraintendimenti: dopo essersi infilata la multa in bocca, la giovane automobilista l’ha masticata e successivamente risputata in direzione dei vigili.

Un’aggressione verbale giunta dopo che la stessa protagonista di questa surreale vicenda ha mostrato particolare reticenza nel fornire agli agenti della municipale le proprie generalità.

La sanzione, prima di questa reazione, quella cioè prevista per la sosta vietata, corrispondeva alla cifra di 42 euro (29 euro se pagata entro 5 giorni).

Il problema per la ragazza è che adesso, l’incredibile reazione le è costata molto di più. Per aver infatti azzardato mordere il verbale che i vigili stavano redigendo, la 32enne è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e distruzione di atti pubblici.

© Riproduzione riservata