Sassuolo-Juve, Allegri con Vlahovic e Chiesa

(Adnkronos) – La Juve fa visita al Sassuolo domani, 23 settembre 2023, nel match valido per la quinta giornata della Serie A 2023-2024. La formazione di Massimiliano Allegri potrebbe trovarsi al primo posto in classifica almeno per qualche ora. Troppo entusiasmo, però, non piace all'allenatore bianconero. "Bisogna alzare le antenne perché c'è troppa euforia in giro, da una parte è bello, dall'altra toglie energie e attenzione. Siamo solo alla quinta partita. Troveremo un ambiente e una squadra tosta con voglia di rivalsa. Per fare risultato domani bisogna fare una partita di grande fisicità, tecnica perché venire via da Sassuolo con un risultato positivo sarebbe molto importante", dice Allegri, che in attacco potrà contare su Vlahovic e Chiesa. "Hanno saltato un giorno di lavoro, hanno fatto differenziato perché Vlahovic ha un po' di mal di schiena e Federico ha un po' il flessore affaticato: aveva lavorato martedì e mercoledì hanno saltato, però sono a completa disposizione", dice Allegri che pensa al turn over per l'infrasettimanale. "Martedì abbiamo una partita a distanza di tre giorni a capiterà, quest'anno solo quanto ci sarà il turno infrasettimanale e la Coppa Italia, intanto pensiamo alla partita di domani poi dopo la gara penseremo a quella di martedì dove ci saranno delle rotazioni. Importante concentrarsi sulla partita di domani. Stanno tutti bene nel reparto di attacco. Milik e Kean stanno bene. Yildiz andrà a giocare con la Next Gen. Huijsen starà in pianta stabile con noi visto che Alex Sandro starà fuori per un po' di tempo". I bianconeri questanno non faranno le Coppe ma il tecnico non si sbilancia sugli effetti. "Io non so quale sarà il vantaggio o lo svantaggio perché dipende dai punti di vista. Noi dobbiamo pensare che l'anno prossimo la Juventus dovrà giocare la Champions perché credo sia un valore aggiunto a livello tecnico ed economico per la società e su questo ci dobbiamo impegnare. Abbiamo la possibilità di entrare tra le prime quattro, non sarà semplice perché ritengo che Inter, Milan e Napoli sono al di sopra delle altre squadre. Quindi sarà molto difficile", dice Allegri. "Bisogna fare un passo alla volta con molto equilibrio senza avere grandi sbalzi di umore sia quando vinciamo che quando arriverà un momento difficile. Bisogna rimanere in equilibrio perché l'obiettivo finale è il 26 maggio. La strada sarà quella giusta se arriveremo in fondo e avremo ottenuto l'obiettivo. Perché altrimenti, se non entriamo tra le prime 4, come obiettivo non avremo fatto un ottimo lavoro. Poi che siamo una squadra con meno esperienza degli altri, che dobbiamo lavorare e abbiamo tempo per farlo durante la settimana, questo è un altro discorso. Ci saranno partite meno belle dove, comunque, dobbiamo fare lo stesso risultato. Perché saranno partite più equilibrate, dove i dettagli faranno la differenza e su questo bisogna essere molto bravi", aggiunge.

© Riproduzione riservata