Kylie Minogue: “L’album ‘Tension’ tra riflessioni personali e clubbing”

(Adnkronos) – Questo album "è una miscela di riflessioni personali, euforia malinconica e sensazioni da club". Parola di Kylie Minogue, che presenta il suo atteso "Tension" – un disco pieno di brani da pista da ballo con un taglio pop sensuale – ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Bmg. Il disco include i singoli di successo mondiale "Padam Padam" e "Tension". Pubblicato a maggio, "Padam Padam" ha rapidamente consolidato il suo status di hit virale e canzone dell'estate con 157 milioni di stream totali, quattro settimane nella Top 10 UK, la prima posizione stabile nella classifica airplay UK e i remix di HAAi, Jax Jones e Absolute. È stata addirittura richiesta l'aggiunta del termine "Padam" al dizionario! "Tension", pubblicato venerdì 1 settembre, ha debuttato nella Top 20 UK e al settimo posto nella classifica airplay UK nella sua prima settimana di uscita. Gli utenti di TikTok di tutto il mondo hanno accolto la traccia con grandissimo entusiasmo. Parlando della genesi di "Tension", Kylie racconta: "Ho iniziato questo album con una visione aperta e una pagina vuota. A differenza dei miei ultimi due album, non c'era un tema, si trattava di trovare il cuore o il divertimento o la fantasia di specifici istanti, cercando sempre di 'servire' la canzone. Volevo celebrare l'individualità di ogni brano e buttarmici a capofitto". Il 3 novembre Kylie darà il via alla sua prima serie di spettacoli da protagonista a Las Vegas presso "Voltaire", il nuovo place to be della vita notturna americana. Intrecciando i confini tra atmosfera da club intimo, concerto e luogo di intrattenimento no-stop, "Voltaire" inaugurerà una nuova scena notturna con Kylie in prima linea, tra brani del suo nuovo album e grandi successi del passato. Il 2023 ha già visto Kylie esibirsi ad American Idol e suonare un set a sorpresa al Capital's Summertime Ball. La prossima settimana si esibirà in uno spettacolo unico all'O2 Shepherd's Bush Empire di Londra, e entro la fine dell'anno sarà ospite di ITV con uno spettacolo alla Royal Albert Hall che verrà trasmesso nel mese di dicembre. La brillante carriera di Kylie conta vendite da oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo, cinque miliardi di stream e otto album in prima posizione UK. I suoi premi includono tre BRIT Awards, due MTV Awards e un Grammy. Kylie è l'unica artista femminile ad essersi piazzata in prima posizione con un album e ad avere singoli in Top 10 UK per cinque decenni consecutivi.

