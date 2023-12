Sassuolo 1-2 Roma, rimonta da Champions per i giallorossi: Dybala e Kristensen espugnano il Mapei

Vittoria importante dei giallorossi che espugnano il Mapei Stadium e danno uno slancio importante alla propria classifica. Dybala e Kristensen ribaltano il vantaggio iniziale di Matheus Enrique e portano la Roma momentaneamente al quarto posto.

Primo Tempo

L’avvio della gara è subito aggressivo con le due squadre che si affrontano a viso duro e senza esclusione di colpi. I padroni di casa trovano il vantaggio al 25′ con Matheus Henrique, al posto giusto al momento per ribadire in rete un pallone messo in area da Berardi. Al 41′ la Roma va al passo dal pareggio con Dybala che di prima intenzione calcia all’incrocio dei pali ma trova il miracolo di Consigli a dirgli di no. Dopo appena un minuto di recupero Marcenaro chiude la prima frazione, Sassuolo-Roma 1-0.

Secondo Tempo

Partenza aggressiva della Roma che va vicinissima al pareggio con Lukaku, al 53′ ma è bravo Consigli a ipnotizzare l’attaccante belga a tu per tu. Al 63′ Marcenaro espelle Boloca per un brutto intervento su Paredes. La svolta della gara per la Roma arriva al 75′ con il pareggio di Dybala direttamente da calcio di rigore per un fallo guadagnato da Kristensen. La pressione giallorossa viene premiata al minuto 81′ con il sorpasso firmato Kristensen, l’esterno è caparbio nell’azione e inventa una conclusione beffarda dai 20 metri che si insacca alle spalle di Consigli. Dopo 7 minuti di recupero l’arbitro fischia il finale di gara, Roma batte Sassuolo 1-2.

Le Pagelle

Rui Patricio 6: Sul gol del Sassuolo non riesce a chiudere lo spazio del tiro a Enrique. Per il resto controlla agevolmente i palloni che passano dalle sue parti.

Mancini 6: regge bene la linea difensiva giallorossa che sussulta solo nella prima frazione di gioco.

Llorente 6: complice insieme a N’Dicka sul vantaggio neroverde, poi prende le misure agli avanti di Dionisi e diventa impenetrabile.

N’Dicka 5,5: si dimentica Enrique al momento del gol. Poi non commette altri errori e la sua prestazione sale alla distanza.

Karsdorp 5: non una buona prestazione la sua. Lascia il campo anzitempo a Kristensen e la Roma ringrazia.

Kristensen (dal 46′) 8: si procura il rigore del pareggio e inventa il gol del vantaggio, a tutto ciò unisce una prestazione encomiabile. Devastante.

Bove 5: soffre il centrocampo dinamico del Sassuolo. Mourinho gli risparmia i secondi 45 minuti di gioco.

Cristante 6,5: prestazione solida del centrocampo giallorosso che fa da filtro tra i reparti e anche il centrale aggiunto nei momenti di maggiore sofferenza.

Paredes 6,5: il geometra della squadra. Detta lui i ritmi di gioco e fa girare i compagni a meraviglia.

Spinazzola 6,5: Spina costante sulla fascia, sale e scende che è una meraviglia. Ritrovato.

Dybala 7: nel primo tempo Consigli gli nega la gioia del gol. Nel secondo insacca il rigore del pareggio con freddezza da campione.

Lukaku 6,5: da sostanza ad un’attacco che fino al suo arrivo latitava nel buio. Elemento aggiunto.

All. Mourinho 7: tiene la Roma in vita a metà gara e inventa la sostituzione che ribalta la gara e da una spinta importante in chiave Champions League alla squadra giallorossa.

Foto: A.S. Roma Facebook