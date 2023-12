Milan 3-1 Frosinone, notte fonda a San Siro: Brescianini riapre la gara ma non basta

Il Frosinone cade a San Siro complice un Milan superiore che trova punti importanti in ottica scudetto. La rete di Brescianini rende meno amaro il finale di gara accorciando il triplo vantaggio firmato da Jovic, Pulisic e Tomori.

Primo Tempo

Avvio a trazione anteriore del Milan che mette subito alle corde la squadra ciociara. La prima occasione pericolosa capita al 23′ sui piedi di Chukwueze, bravo a battere da fuori area di controbalzo ma la palla, deviata, esce di un soffio. Pericoloso il Frosinone al 30′ con Oyono che dopo un coast to coast di 50 metri spara a centimetri dalla porta rossonera. Clamoroso il gol divorato da Cuni al 41′, l’attaccante lanciato a tu per tu contro Maignan si fa ipnotizzare dal portiere francese che salva tutto. Per la legge dei più classici del ‘gol mangiato gol subito‘, ecco il vantaggio del Milan al 43′ con Jovic, che sfrutta un pallone messo in area da Chukwueze e batte Turati con una girata volante da centro area. Dopo appena un minuto di recupero le squadre vanno negli spogliatoi, Milan-Frosinone 1-0.

Secondo Tempo

Pronti via e il Milan raddoppia con Pulisic che inventa un aggancio clamoroso al limite dell’area e beffa Turati con un pallonetto che si insacca sotto la traversa. Al 74′ il Milan chiude i conti con Tomori, bravo ad inserirsi in area e spingere in rete la sponda perfetta di Jovic. Si riapre la gara al minuto 81′ con il gol di Brescianini da calcio piazzato che beffa tutti e si insacca lentamente in rete. La gara si chiude senza altri sussulti con l’arbitro che sancisce il finale dopo 4 minuti di recupero. Milan batte Frosinone 3-1.

Le Pagelle

Turati 5,5: non ha colpe sui gol del Milan, serata no per la difesa gialloblù.

Oyono 5: se Pulisic dall’altro lato è imprendibile, Chukwueze dal lato destro non è da meno. Serata nera per la retroguardia gialloblù.

Romagnoli 5: Ha il demerito di mettere a disposizione di Jovic il cross di Chukwueze con un colpo di testa sbilenco che porta al vantaggio del Milan.

Okoli 5: la linea difensiva gialloblù non è in serata e lo dimostra perdendo l’inserimento di Tomori sulla rete del 3-0.

Monterisi 5: Pulisic è una furia su quel lato e il terzino ciociaro non riesce mai a prendergli le misure.

Bourabia 5: non fa filtro tra i reparti e soffre maledettamente la fisicità del centrocampo rossonero.

Brescianini (dal 46′) 6: Suo l’unico gol dei gialloblù che rende meno rotondo il risultato finale.

Barrenechea 5: soccombe in mezzo ai giganti rossoneri in mezzo al campo

Ibrahimovic 5,5: tenta qualche giocata ma non si rende mai pericoloso negli ultimi 16 metri.

Reinier 5,5: impreciso e poco incisivo. Ha abituato a ben altri target di prestazione.

Gelli (dal 58′): S.V.

Soulé 5: nemmeno il suo talento illumina la notte fonda di San Siro. Ha poche chance per provare a fare male ma non riesce nell’impresa.

Cuni 4,5: il gol che si divora nel primo tempo fa gridare vendetta alla panchina ciociara che un minuto dopo subisce il vantaggio di Jovic. Per il resto della gara soccombe tra le maglie rossonere.

All. Di Francesco 5: il Milan è cinico e spietato al contrario di un Frosinone che non sfrutta le occasioni a disposizione.

Foto: Frosinone Calcio Facebook