Lazio 1-0 Cagliari, vittoria col brivido per i biancocelesti: il gol di Pedro riapre il discorso Europa

La Lazio vince ma continua a non convincere. Il gol di Pedro regala tre punti importanti ai biancocelesti che salvano il risultato grazie a Provedel, miracoloso nel recupero. Sarri momentaneamente a -4 dalla zona Champions.

Primo Tempo

Avvio dirompente della Lazio che trova il vantaggio dopo appena 8 minuti di gioco con Pedro, bravo a ribadire in rete l’assist al bacio di Lazzari. I biancocelesti vanno vicini al raddoppio al 13′ con Luis Alberto che direttamente da calcio di punizione esalta i riflessi di Scuffet. Ancora Lazio ancora Scuffet che al 23′ salva miracolosamente su Pedro a tu per tu evitando il raddoppio. Al 26′ il Cagliari rimane in 10 per l’espulsione di Makumbu dopo un fallo da ultimo uomo su Guendouzi. Si chiude la prima frazione di gioco dopo 2 minuti di recupero, Lazio-Cagliari 1-0.

Secondo Tempo

Il secondo tempo inizia a ritmi blandi con la Lazio che abbassa il ritmo di gioco e lascia l’iniziativa al Cagliari. Al 56′ brutta tegola per Sarri che perde Luis Alberto per infortunio muscolare. L’occasione per chiudere i conti capita sui piedi di Castellanos che al 70′ si ritrova un pallone vagante nei pressi dell’area piccola ma manca clamorosamente la conclusione che si spegne docile tra le mani di Scuffet. Il Cagliari va vicinissimo al pareggio al 91′ con Pavoletti, che colpisce liberissimo da centro area ma trova il miracolo di Provedel a dirgli di no. Dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara sancisce il fischio finale. Lazio batte Cagliari 1-0.

Le Pagelle

Provedel 7: il miracolo su Pavoletti al 91′ vale più di un gol. Provvidenziale.

Marusic 6: più efficace in fase difensiva dove si fa notare per un paio di ripiegamenti decisivi.

Gila 6,5: terza da titolare per lui confermando le buone sensazioni lasciate nelle gare precedenti.

Patric 6,5: secondo clean-sheet consecutivo per la coppia inedita con Gila. Salva in alcune occasioni in cui il Cagliari poteva rientrare in gara.

Lazzari 6: caparbio nel recuperare il pallone poi servito e messo in cassaforte da Pedro. L’errore in disimpegno al 94′ fa scendere il gelo all’interno dell’Olimpico.

Guendouzi 6,5: molto probabilmente dalla gara di martedì scorso non ha mai smesso di correre. Encomiabile nell’impegno e nella grinta con cui affronta ogni avversario.

Rovella 6: molti errori in fase di possesso che sporcano la sua prestazione.

Cataldi (dal 45′) 6: gestisce i palloni con la solita cura.

Luis Alberto 6: la sua gara dura appena 55 minuti, in cui non brilla per eleganza ma da il suo in fase di disimpegno. Da valutare le sue condizioni.

Pedro 7: gli basta un’occasione per mettere in mostra tutta la sua classe. Segue con la mente prima che con gli occhi l’azione di Lazzari e mette in rete il pallone della vittoria.

Immobile 6: non ripete la prestazione super vista contro il Celtic. Ha poche chance per rendersi pericoloso nonostante la difesa del Cagliari conceda spazi abbondanti.

Castellanos (dal 68′) 5,5: con il suo ingresso in campo la Lazio alza il baricentro ma manca due clamorose occasioni per chiudere i giochi.

Isaksen 6,5: conferma la prestazione contro il Celtic. Insidioso in alcune occasioni in cui inventa palle invitanti per i compagni che non finalizzano. Importante il contributo anche in fase difensiva.

All. Sarri 6: Vittoria sì, ma che brividi. La Lazio riesce nell’impresa di far tornare in gara un Cagliari mai entrato in campo e con un uomo in meno. Un bel passo indietro rispetto alla vittoria sul Celtic.

