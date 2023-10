“Sarò licenziato”: Alfonso Signorini ha già accettato il suo destino | Chi sarà il ‘sostituto’

” Sarò licenziato”, grande paura per Alfonso Signorini che deve accettare ora il suo destino. Chi lo sostituirà.

Sono ore decisamente ricche di angoscia e di viva e pungente preoccupazione per il conduttore. Anche quest’anno è stato riconfermato al timone del padre di tutti i reality ma ora rischia davvero grosso. Pier Silvio Berlusconi lo scorso anno, nel corso della settima edizione di quello Vip, si era visto costretto a intervenire a gamba tesa e a dare una sonora lavata di capo ai concorrenti.

A quel punto erano piovute tante squalifiche che avevano lasciato i telespettatori con il fiato sospeso. Tuttavia per quest’anno la musica era cambiata. Via le aggiunte Vip e Nip e sì al ripristino del tugurio. I concorrenti ora si chiamano semplicemente inquilini e sono sia volti noti che sconosciuti.

Non si può utilizzare un linguaggio non consono a un programma televisivo e alla prima parolaccia si viene richiamati immediatamente in confessionale. Tuttavia non mancano ugualmente diverse gatte da pelare per Alfonso Signorini. E ora ha fare la frittata è stato lui stesso, anche se in maniera del tutto inconsapevole.

” Sarò licenziato”, Alfonso Signorini ha accettato il suo destino

Potremmo dire che ciò capita per via del classico e super chiacchierato “ bello della diretta” ma per lui così bello per l’appunto potrebbe non esserlo. Se da un lato per i partecipanti non è sempre facile, essendo sostanzialmente ripresi dalle telecamere 24 ore su 24, non farsi scappare qualche parola di troppo, il conduttore dovrebbe cercare di contenersi.

Solo che le gaffes, si sa, sono sempre dietro l’angolo. E dopo ore di diretta per l’appunto, momenti molto emozionanti fino alle lacrime, altri ricchi di tensione e molti altri assai esilaranti, può capitare di mettere, per così dire, ” il piede in fallo” anche a un immenso professionista come Signorini. E ora lui lo sa che rischia tanto. ” Sarò licenziato”, ha infatti esclamato il giornalista in TV che ha già accettato il suo destino.

La gaffes in diretta

In poche parole mentre era in atto un gioco per comporre una parola, era scomparsa una lettera. E parliamo della G. ” Apritemi la casa perché dobbiamo risolvere il mistero del punto G“, ha esclamato Alfonso che poco dopo si è reso conto, così come il pubblico presente in studio con lui, di ciò che aveva appena detto e combinato.

” Vabbè, sarò licenziato“, è stata poi la sua battuta pronunciata con visibile imbarazzo e pure una punta di preoccupazione. A quel punto è intervenuta in suo soccorso la splendida Cesara Buonamici, nuova opinionista del reality. ” Ti dò l’immunità ogni puntata da Pier Silvio“, ha dichiarato la donna con ironia.

© Riproduzione riservata