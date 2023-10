Raffaella Fico, la figlia Pia ormai è diventata bellissima: mix perfetto tra mamma e papà Balotelli

Non tutti sanno com’è diventata la figlia di Raffaella Fico. Ormai è una splendida adolescente. Ecco una foto che vi lascerà a bocca aperta

Raffaella Fico è sicuramente una delle concorrenti del Grande Fratello che ha riscosso un grande successo una volta spento le telecamere. Era una delle prime edizioni e grazie alla sua bellezza non è passata inosservata. Non ha ottenuto la vittoria, dato che è stata eliminata dopo una manciata di puntate.

Nonostante tutto si è rimboccata le maniche al punto tale da ottenere un suo spazio televisivo. Nello stesso anno ha recitato nel film Sguardi diversi ed è stata un’inviata di Lucignolo. E’ diventata una valletta di Colorado cafè e ha affiancato Enrico Papi in Il colore dei soldi. Nel suo curriculum ha aggiunto anche un’edizione de L’Isola dei Famosi (2011).

Ha partecipato anche a un’edizione del Grande Fratello Vip, ma è andata via dopo alcune puntate del televoto. Purtroppo non è stata una bella esperienza per colpa di litigi con Soleil Sorge. Quest’ultima l’ha apostrofata in mal modo e così la bella napoletana ha fatto ricorso alle vie legali. Tuttavia non si è saputo nulla sulla questione.

Adesso accanto agli impegni professionali c’è anche quello di madre di una ragazza di 10 anni. Lei si chiama Pia ed è nata dall’amore con Mario Balotelli. Com’è diventata oggi? In tanti dicono che potrebbe seguire le orme della madre.

Pia, figlia di Raffaella Fico, beccata così a un matrimonio

Per quanto riguarda la vita privata i fan sanno che ha avuto una relazione con il calciatore tra il 2011 e il 2012. I due parlavano anche di matrimonio, però non sono mai arrivati sull’altare mano nella mano. Pare che lui avesse dei problemi con il lavoro che hanno inciso sulla storia.

Dopo la rottura lei si è mostrata alle telecamere di un evento con il pancione e così Balotelli ne è venuto a conoscenza. All’inizio non ha voluto riconoscere la figlia, ma le cose sono cambiate e i tre oggi hanno un bellissimo rapporto. Padre e figlia sono stati invitati a una cerimonia nuziale di recente e il loro scatto ha fatto discutere.

Pia, un’adolescente tutelata da genitori amorevoli

Enock Barwuah ha sposato il 16 giugno 2023 la fidanzata Giorgia Migliroati. Alcuni scatti del lieti evento sono stati pubblicati sulla rivista Chi e tra gli invitati non poteva mancare la nipotina nel ruolo di damigella. Presentatasi con il padre, Pia ha indossato uno splendido abito bianco.

Oggi è una splendida adolescente. Tutti sono concordi nel dire che abbia ereditato da entrambi i genitori la bellezza. Compare sui social con il volto oscurato, anche se qualche volta hanno fatto uno strappo alla regola. A prescindere da ciò una cosa è certa: sarà una donna stupenda.

