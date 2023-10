Nancy Brilli, dal folgorante successo alla triste malattia invalidante: “mi hanno asportato…” | Come sta oggi

Un grandissimo dolore, quello che si è ritrovata a vivere la splendida Nancy Brilli. Dal successo alla triste malattia.

Classe 1964, segno zodiacale Ariete, che la rappresenta in toto visto il suo carattere forte e determinato, Nancy Brilli, al secolo Nicoletta Brilli, è un’attrice che tra gli Anni ’80 e ’90 ha fatto la storia della fiction e del Cinema. Famosa anche e soprattutto per uno spot relativo al Superenalotto, dove aveva prestato il suo viso all’immagine della Dea Bendata.

L’abbiamo inoltre vista particolarmente in auge nella seconda metà degli Anni ’90, stesso periodo appena citato per la sua collaborazione a stretto giro con l’allora coppia marito e moglie composta da Patrizio Roversi e Susy Blady, al secolo Maurizia Giusti, conduttori di Turisti Per Caso. Un format itinerante che nel tempo ha anche subito diversi spin-off.

Le pellicole sia per il Grande che Piccolo Schermo in cui l’abbiamo vista recitare che possiamo ora ricordare sono Compagni Di Scuola, per la regia di Carlo Verdone, dove era presente anche il suo allora marito Massimo Ghini. L’adattamento cinematografico de I Ragazzi Della Via Pal, per la regia di Maurizio Zaccaro, mentre per la fiction impossibile non ricordarla ne Il Bello Delle Donne.

Nancy Brilli, dal successo al dramma

In tempi più recenti l’abbiamo anche ammirata nel cinepanettone Natale In Crociera, diretto da Neri Parenti e qualche anno dopo nelle pellicole, rispettivi spin off l’una dell’altra Maschi Contro Femmine e Femmine Contro Maschi, entrambe per la regia di Fausto Brizzi. Tuttavia Nancy non ha mancato di parlare che di un terribile dramma.

Sempre nell’ultimo decennio del XX secolo, la Brilli ha dovuto fare tristemente i conti con l’endometriosi. La terribile malattia è anche stata accompagnata da un tumore all’ovaio, che le è costato, oltre a numerosi interventi per le cure apposite, ben otto operazioni al fine di ricostruire l’apparato riproduttivo. Ha dovuto subire l’asportazione di un ovaio e di una tuba.

Il presente dell’attrice

Nancy, dopo quando vissuto aveva perduto ogni speranza di poter diventare mamma. Una possibilità che però, fortunatamente, la vita non le ha negato. Il figlio Francesco infatti è venuto alla luce durante il matrimonio con il secondo ex marito Luca Manfredi, figlio del compianto Nino.

Un regalo dunque, la nascita di Francesco, avvenuta nel 2000, che Nancy considera il più grande che la vita le abbia potuto mai donare. Coma le stessa ha affermato durante una sua ospitata al Costanzo Show: “Sulla mia cartella clinica c’è scritto sterile, ma io ho avuto il mio miracolo”. Un figlio al quale lei è ad ora particolarmente devota.

