Forum, avete capito di chi è figlia Camilla? Lei sì che sguazza nell’arte, il padre lo conoscono tutti

Siamo di fronte a una ragazza bellissima oltre che a una grande professionista se parliamo di Camilla di Forum. Quello che forse non tutti sanno è che la ragazza ha sempre respirato l’Arte anche fra le mura domestiche.

È forse la più bella fra le assistenti di Barbara Palombelli, conduttrice di Forum, la bellissima Camilla. La ragazza si può infatti dire che, all’interno del programma, possa costituire la perfetta controparte dei colleghi Paolo Ciavarro e Edoardo Donnamaria, entrambi ex gieffini, sebbene in edizioni differenti.

Di lei sappiamo che è una classe 1994, segno zodiacale Ariete, nata a Roma, e fin da piccolissima ha palesato un grandissimo interesse per il mondo dello spettacolo in toto. Una passione che tuttavia ha deciso di seguire solamente una volta conseguita la maturità. Promessa che poi ha pienamente mantenuto.

Terminati gli studi decide di lavorare nel mondo del marketing e della comunicazione, comparendo nel frattempo di tanto in tanto in qualche produzione sul Piccolo Schermo. Tuttavia capisce presto che non è la strada dell’attrice quella che intende seguire e che il suo posto pare essere invece in Televisione. Inoltre adora pure la Radio dove è molto attiva.

Una star di Forum al femminile figlia d’arte

La sua propensione a stare innanzi le telecamere ad ogni modo sembra che non sia del tutto innata ma che provenga da parte della sua famiglia. Infatti la ragazza, come già accennato, ha respirato prestissimo aria artistica già tra le mura domestiche. Possiede inoltre un Profilo Instagram molto seguito e costantemente aggiornato.

Di lei si sa ben poco, visto che si tratta di una ragazza estremamente riservata per quel che riguarda la vita a telecamere spente, per dirla meglio appunto privata, che tale per lei deve restare. Tuttavia non è stato possibile nascondere al grande pubblico chi sia il padre. A quanto pare è un attore molto famoso. Di chi si tratta?

È la figlia di Massimo Ghini

Il papà è un grandissimo attore italiano degno di nota e dotato di una grande duttilità interpretativa. Infatti parliamo di Massimo Ghini, che dai suoi esordi sino ad oggi, abbiamo avuto modo di poterlo ammirare in innumerevoli ruoli, dai più semplici e soft, all’interno di commedie dal sapore più classico, a parti ben più impegnate e drammatiche.

Grandi esempi in questa direzione li abbiamo potuti riscontrare in personaggi. Parliamo magar del bieco Mauro Valenzani in Compagni di Scuola, diretto da Carlo Verdone, o del fedifrago Mario nel cinepanettone Natale A Miami. Impossibile poi non ricordarlo nelle vesti del direttore della mega ditta Claudio Santarosa in Tutta La Vita Davanti, per la regia di Paolo Virzì.

