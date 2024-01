Eros Ramazzotti, papà amorevole ma chi è il ‘figlio’ preferito: finalmente è uscito il nome

Eros Ramazzotti non ha mai nascosto di avere un legame speciale con uno dei suoi figli. Andiamo a scoprire chi è riuscito ad avere la meglio sugli altri

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti più amati del mondo della musica italiana e il merito è senza dubbio della sua indiscussa carriera. In tutto ha venduto circa 15 album, un numero destinato a crescere poiché realizza sempre tanti entusiasmanti progetti.

Per quanto riguarda la vita privata i fan sanno che è convolato a nozze con l’inimitabile Michelle Hunziker. Quest’ultima in quel periodo non era ancora nota nel mondo dello spettacolo, in quanto ci è entrata in punta di piedi e ora molti la considerano l’erede di Maria De Filippi. Nel 1998 diventarono marito e moglie, ma nel 2009 le loro strade si sono separate. Dal loro amore è nata Aurora, adesso una splendida madre a tempo pieno.

Ai Wind Music Award nel 2009 ha conosciuto Marica Pellegrinelli. Nel 2011 è nata Raffaella Maria, tre anni dopo si sono sposati e nel 2015 hanno accolto nella loro vita Gabrio Tullio. Anche in questo caso è giunto l’addio nel 2019. Qualcuno ha parlato di un flirt con l’ex tronista Sonia Lorenzini, ma i due hanno prontamente smentito.

Ora è felice accanto alla 34enne Dalila Gelsomino. Sono usciti allo scoperto con una dedica d’amore di lui sui social. Nonostante l’amore e gli impegni lavorativi, riesce sempre a trovare del tempo per i tre figli. Tuttavia pare che ne preferisca uno in particolar modo. Assurdo, ma vero! Scopriamo di chi si tratta.

Eros Ramazzotti, un rapporto sereno con le ex compagne di vita

Il cantante è stato invitato a una puntata di Michelle Impossible e insieme hanno dimostrato al pubblico di avere un bellissimo rapporto. Non a caso sia lei che la figlia Aurora sono comparse nel videoclip di una delle sue innumerevoli canzoni.

Stesso discorso vale per la Pellegrinelli, con la quale ha vissuto 10 anni d’amore così intensi che è impossibile cancellare. I tre sono sicuramente un esempio da seguire perché non è detto che un rapporto debba finire in mal modo. Hanno dato priorità ai figli e tra questi uno occupa un posto speciale nel cuore di Eros.

Una vecchia Instagram story sul figlio…dal musetto dolce

Lui non è altro che il simpatico amico a quattro zampe. Tempo fa Eros pubblicò questa simpatica storia sul profilo Instagram. E’ ben risaputo il suo amore per gli animali, dal momento che si batte per i loro diritti mettendosi in prima fila.

Infatti aveva accolto in casa anche un gatto, un persiano grigio tigrato molto bello, che ha chiamato Elvis. Per fortuna i due vanno d’accordo e quando arrivano Aurora, Raffaella Maria e Gabrio Tullio c’è solo aria di festa.