Sanremo2024 , ora si scoperchia il vaso di Pandora: è una catastrofe a poche ore dalla diretta

Sanremo, la catastrofe a un soffio dalla prima. Il vaso di Pandora è stato bello che scoperchiato!

Manca davvero poco, anzi, pochissimo, al fischio d’inizio ufficiale della kermesse canora che tutto quanto il mondo ci invidia. Parliamo ovviamente del Festival di Sanremo che potremmo seguire in diretta su Rai 1 in prime time a partire da martedì 6 Febbraio. Per cinque serate consecutive saremmo allietati da tanta buona musica.

30 sono i cantanti in gara ma non mancheranno pure tanti altri artisti invitati come squisiti ospiti, per la verità non solo di stampo squisitamente musicale. Indubbiamente c’è tanta attesa per questa edizione dal momento che sarà l’ultima che vedrà impegnatissimo nel duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico del camaleontico Amadeus.

Lui lo ha fatto per ben cinque edizioni consecutive. Ora vuole prendersi una pausa in tale direzione. Per il futuro, qualora l’Azienda di Viale Mazzini, voglia riproporglielo, glielo richiedesse potrebbe rivalutare l’offerta. In ogni caso anche da Fabio Fazio, ha ribadito, per l’ennesima volta, che non ci sarà un suo sesto Festival consecutivo.

Sanremo, il vado di Pandora è stato bello che scoperchiato

A dargli manforte c’è stato anche il suo caro amico di vita Rosario Fiorello che lo affiancherà sul prestigioso palco del Teatro Ariston nel corso della finalissima quando sarà proclamato il vincitore. Inoltre lo showman siciliano sarà impegnatissimo con una speciale edizione di Viva Rai Due che andrà in onda dopo il Festival, a notte fonda.

Qui ad affiancarlo ci sarà lo straordinario Fabrizio Biggio e la meravigliosa Alessia Marcuzzi che è al settimo cielo per rivivere, dopo lo scorso anno, la stessa esperienza. Fatto sta che ora a rovinare in qualche maniera la festa è una catastrofe che sta sconvolgendo gli animi di molti telespettatori. Il vaso di Pandora è stato bello che scoperchiato.

Il Codacons fa un esposto, la catastrofe a pochi giorni dalla prima

Parliamo della questione, già di per se molto chiacchierata, dei biglietti da ottenere e pagare per assistere alle varie serate della kermesse in Teatro. Il Codacons ha deciso di fare un esposto all’Antitrust per il fatto che voglia vederci chiaro su un aspetto di essi. In sostanza pare che la Rai, con lo scopo di avvantaggiare i propri dipendenti, abbia dato loro la possibilità di acquistarli con un giorno di anticipo.

Tra l’altro in molti consumatori si erano lamentati all’inizio della grande difficoltà a collegarsi alla piattaforma e poi di riuscire con facilità a procedere con la scelta dei posti e, infine, dell’acquisto. Insomma, la questione è decisamente scottante e spinosa, nonché l’ennesima gatta da pelare per Amadeus.