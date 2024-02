Il testo di “Capolavoro”: Il Volo mette a segno un altro successo | “Al primo ascolto sai già a chi dedicarla”

Il Volo, oggi i tre cantanti del gruppo musicale hanno subito un profondo cambiamento. Di seguito i dettagli

Uno dei gruppi musicali più amati dal pubblico italiano è Il Volo. La band è composta da tre giovani ragazzi dotati di innate capacità canore che riescono ad emozionare milioni di fan e che si sono incontrati quasi per caso durante un talent televisivo per ragazzi.

Nel 2009, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto partecipano da solisti al programma “Ti lascio una canzone” in onda su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici. Il regista del programma, Roberto Cenci, nota immediatamente il loro talento e reputa opportuno farli partecipare come un gruppo.

Soprannominati momentaneamente “Il Trio“, i giovani cantanti conquistano l’Italia con “O sole mio“, “O surdato nnamurato” e moltissimi altri capolavori della musica italiana. Si rendono conto che insieme sono una forza della natura e diventano così inseparabili.

Dal 2010 cambiano il loro nome ne “Il Volo” e partecipano alla 60esima edizione del Festival di Sanremo conquistando un successo internazionale. Tuttavia, nel 2015 calcano nuovamente il palco dell’Ariston e si aggiudicano la vittoria assoluta con il capolavoro “Grande amore“.

Il Volo, festeggia 15 anni di carriera

Il Volo è un gruppo musicale che ha conquistato l’affetto non solo dell’Italia, ma del mondo intero. I tre giovanissimi artisti, oltre alla collaborazione professionale, sono legati da una profonda amicizia che dura fin dal loro esordio. Il 2024 sarà un anno di festa per Il Volo che ad aprile festeggerà 15 anni di carriera.

Un traguardo importantissimo per Piero, Gianluca e Ignazio che hanno sempre condiviso successi e soddisfazioni professionali. Come riporta il Quotidiano nazionale, Gianluca Ginoble ha raccontato: “L’unione fa la forza: raggiungere 15 anni di carriera oggi è davvero difficile. Sono anni in cui l’essere individualisti e l’egocentrismo prevalgono. Da noi non accade: insieme siamo più forti, questo è il messaggio che vogliamo trasmettere a tutti”.

Il Volo, come sono cambiati negli anni

Nel corso degli anni, Piero, Gianluca e Ignazio sono rimasti sempre uniti ed affiatati condividendo ogni successo personale e professionale. Ad aprile festeggeranno i primi 15 anni di carriera de Il Volo ed il loro primo incontro risale a quando erano solo degli adolescenti. Con il passare degli anni sono cresciuti, sono cambiati fisicamente, ma c’è qualcosa che è rimasta invariata: il loro straordinario talento.

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo, i tre cantanti sono pronti per salire sul palco dell’Ariston e presentare il nuovo brano intitolato “Capolavoro“: “Parla di un amore universale, di quel sentimento che cresce dentro ognuno di noi a nostra insaputa. E poi arriva il momento in cui vuoi gridarlo al mondo. Al primo ascolto sai già a chi vorresti dedicarlo”, ha raccontato il gruppo a Tv Sorrisi e Canzoni. Ecco il testo completo di “Capolavoro”:

Io che sto seduto dentro a un cinema

A sognare un po’ d’America e un po’ di casa tua

E mi chiedo sempre quanto durerà

Questo amore infinito che infinito non è Io che mi sentivo perso

Una vela in mare aperto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Guarda come sta piovendo

Ma è stupendo averti qua

Maledetto tempo che ti da

E poi ti porta via

Io che mi sentivo perso

Come un fiore nel deserto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

Sì, la mia vita con te

È un capolavoro