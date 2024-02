Rose Villain, chi è il marito dell’artista in lizza a Sanremo: lo conoscete tutti

Rose Villain fa parte dei big che saranno in lizza al Festival di Sanremo, scelta da Amadeus, per tentare di vincere, insieme agli altri sfidanti, questa edizione 2024. Ma voi lo sapete chi è il marito della cantante? E’ molto famoso e lo conoscete sicuramente tutti.

Rosa Luini in arte Rosa Villain, la conosciamo da un pò, con i suoi diversi brani in lingua americana, ma è soltanto dal 2020 che ha iniziato a cantare in italiano. Dopo un periodo di assestamento, alla ricerca dell’intonazione perfetta in italiano, in quanto si sa lo slang è molto diverso con quello straniero, è partita come “un missile”. Tra i tanti suoi brani, sicuramente Fragole, il brano pop-reggae, che ha cantato insieme ad Achille Lauro, è uno tra i tanti che i fan hanno cantato come tormentone.

Dopo tanto lavoro, finalmente quest’anno, parteciperà al Festival di Sanremo in veste di concorrente, insieme agli altri grandi della musica, con il suo brano, Click Boom!. Per chi non lo ricordasse, l’anno scorso partecipò al festival, nella serata dedicata alle cover, insieme a Rosa Chemical. Ma se di Rose sappiamo molto a livello lavorativo, in quanti sanno chi è il marito della cantante? E’ un personaggio anch’esso molto conosciuto.

Ecco chi è il marito di Rose Villain

Prima di svelarvi chi è il marito di Rose Villain, volevamo darvi ancora qualche notizia sulla cantante, in lizza per questa edizione del Festival di Sanremo 2024. L’artista si esibirà, sia con il suo brano, Click Boom!, sia durante la serata cover, la quale insieme a Gianna Nannini, porteranno alla luce dei brani cult della principessa del rock.

In merito al suo brano invece, Rose ha dichiarato: “Nelle canzoni d’amore si parla sempre di cuori spezzati o di amori meravigliosi…Invece volevo proprio esplorare il lato più oscuro di quegli amori molto totalizzanti, luminosi. L’amore quando è così forte talvolta porta un po’ ad annullarsi, a essere un po’ dipendenti, e secondo me non si parla abbastanza di questo…”. La Villain è già in lista tra i favoriti del festival, in quanto quest’anno potrà dimostrare a tutti quanti il suo enorme valore da solista, senza essere in featuring con nessuno, come nelle sue precedenti performance.

Marito e produttore

Dopo aver parlato di Rose Villain, una delle prossime concorrenti della 74esima edizione del Festival di Sanremo, in quanti di voi sanno chi è il marito dell’artista? Il suo nome sicuramente vi dirà molto, in quanto stiamo parlando di uno dei produttori più famosi della musica italiana, Sixpm. Oltre alla moglie, il suo nome è associato ad altri big della canzone, come per esempio, Jovanotti, Elisa, Emis Killa, Club Dogo, Fedez e così via.

Sixpm e Rose Villain, hanno scritto insieme il brano che la cantante canterà alla kermesse canora, Click Boom!. In merito a questa loro collaborazione, la cantante ha dichiarato: “facciamo musica insieme e questa canzone l’abbiamo scritta insieme, ci amiamo da morire…”.