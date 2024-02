“Il cielo non ci vuole”: il testo della canzone di Fred De Palma | Il significato è davvero commovente

Fred De Palma, tutto sulla vita del cantante scelto da Amadeus.

All’anagrafe è Federico Palana, ma tutti lo conoscono con il nome d’arte Fred De Palma. Nasce nel 1989 a Ceva, un piccolo paesino in provincia di Cuneo, ma cresce a Torino con la famiglia. La movida del capoluogo lombardo inserisce Federico nelle scene del rap e del freestyle.

Consapevole fin da bambino della sua passione, Federico pubblica il suo primo album nel 2012 realizzato in sole due settimane di lavoro. Immediatamente riscuote moltissimi consensi da parte degli ascoltatori ed ha l’occasione di incontrare i più grandi artisti del panorama musicale.

Tuttavia, Fred De Palma riesce a distinguersi dalla massa creando un proprio stile che lo rende unico ed inimitabile. Si concentra sull’hip hop mixato al reggaeton e realizza delle vere e proprie hit estive in collaborazione con Ana Mena, Anitta e moltissime altre cantanti internazionali.

Memorabili sono i brani “Una volta ancora“, “Paloma“, “Ti raggiungerò” grazie ai quali Fred De Palma si impone come “love king del reggaeton“.

Fred De Palma, tutto pronto per il Festival di Sanremo 2024

Fred De Palma ha sempre avuto le idee chiare sul suo futuro professionale e soprattutto sul genere di musica che lo ha appassionato fin dalla sua adolescenza. Con il reggaeton, Federico ha trovato il suo posto nel mondo musicale ed ha riscosso un successo esemplare con 28 dischi di platino e 6 d’oro.

Nel lontano 2016, Fred partecipa al Festival di Sanremo e duetta con Patty Pravo, ma tra pochi giorni tornerà sul palco dell’Ariston e per la prima volta gareggerà nella categoria Big. Il cantante presenterà il suo nuovo brano “Il cielo non ci vuole“.

Fred De Palma, svelato il suo titolo di studi

Fred De Palma, grazie al suo talento, ha raggiunto un successo internazionale ed i suoi brani sono diventati delle hit esplosive. Sono moltissimi i fan incuriositi dal suo passato e dal suo titolo di studi. Durante una vecchia intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Fred ha confessato di essere stato un bambino curioso con un sogno nel cassetto.

Sul titolo di studi ha ammesso: “Ho studiato fino alla quinta superiore ma poi ho mollato prima dell’esame di maturità per inseguire il mio sogno che era la musica. Intendiamoci bene, studiare è molto importante [..] Io parlo per me, avevo le idee chiare e volevo costruire la mia strada musicale, così ho fatto una scelta. Mi è andata bene“. Ecco il testo di “Il cielo non ci vuole” che presenterà al Festival di Sanremo:

Mi hai dato un bacio sopra la bocca

Come se fosse stata davvero l’ultima volta

Una storia finisce se non c’è nessuno

Che la racconta

Mi guardi come se il futuro fosse alla porta

E tu fossi fuori a gridare e nessuno ti ascolta

Giurami che anche per te non è destino

Vorrei cancellare ogni frase di quello che scrivo

Lasciarmi cadere nel vuoto per sentirmi vivo

Anche solo per un attimo

Rincorrere ancora quel brivido

Sarà fantastico

Morire ancora per te

Ma tu promettimi che

Staremo bene anche all’inferno

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E invece di tenerti lontana da me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Dai non essere triste

Che mi fai stare male

Alla fine il dolore sparisce

Come il sole nel mare

A parte tenerci davvero, cosa ci rimane

Più spazio per essere soli,

Senza mai più essere noi

Giurami che anche per te non è destino

Vorrei cancellare ogni frase di quello che scrivo

Lasciarmi cadere nel vuoto per sentirmi vivo

Anche solo per un attimo

Rincorrere ancora quel brivido

Sarà fantastico

Morire ancora per te

Ma tu promettimi che

Staremo bene anche all’inferno

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E invece di tenerti lontana da me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Questo amore è una sparatoria

Con le tue armi puntate verso di me

Sparami adesso sparami ora

Ma tu promettimi che

Staremo bene anche all’inferno

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E invece di tenerti lontana da me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E anche se ti ho dato tutto di me

Ti ho fatta solo piangere, piangere