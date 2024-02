Eros Ramazzotti inorridito: “è la follia” | Dopo il lockdown si è consumato sempre di più il dramma

Eros Ramazzotti, il cantautore romano è letteralmente sconvolto e parla di follia. Il dramma che si è sviluppato sempre più dopo il lockdown.

Deve tutto al Festival di Sanremo. Difatti è grazie alla kermesse canora che tutto quando il mondo ci invidia se è diventato un artista molto amato non solo nel nostro Paese ma nel mondo. Difatti lui, il mitico Eros, è una vera star. Oggi che è adulto, padre e nonno, vende comunque un botto di dischi, sebbene meno, come ha confessato lo stesso, rispetto al passato.

Inoltre è attivissimo dal punto di vista live. Durante i suoi concerti, che sono definibili, e pure a buona ragione, degli autentici bagni di folla, ripropone molti suoi vecchi successi che sono entrati di diritto nella Storia della Musica Italiana, nonché brani ben più recenti. Ora è super attesa la sua ospitata a Sanremo.

Lo sarà giovedì 8 Febbraio per festeggiare, udite udite, i 40 anni dalla presentazione sul prestigioso palco del Teatro Ariston, del pezzo Terra promessa. Lui ha partecipato altre volte alla manifestazione salendo sul podio dei Big con Adesso Tu. Nel 2023 lo abbiamo visto duettare nella serata dedicata espressamente ai duetti con Ultimo.

Eros Ramazzotti inorridito, ” la follia” che sta dilagando sempre più dopo il lockdown

Di certo durante la sua performance nelle vesti di squisito ospite presenterà solo il suo storico Terra Promessa, che sarà di certo cantato a squarciagola non solo dal pubblico presente in Teatro ma anche di quello a casa. In molti sognano di vederlo prima o poi gareggiare ancora. Lui non lo esclude a priori. Tuttavia ci sarebbe una condizione da rispettare per ottenere un sì da parte sua.

Come ha rivelato lui stesso, durante una sua recente intervista concessa al Corriere della Sera, sarebbe pronto ad accettare qualora fossero richiamati anche De Gregori e Vasco e tutti gli altri artisti che hanno fatto la Storia della Musica nel nostro Paese. Tuttavia, nonostante la gioia dei suoi successi, c’è qualcosa che lo fa molto soffrire. Lui ha parlato di una vera follia che è dilagata sempre più dopo il lockdown.

“Non c’è rispetto per le donne…”, l’amara confessione del cantautore romano

“Non c’è rispetto per le donne. Dopo il lockdown si è accentuata la follia, in particolare quella degli uomini”, ha dichiarato il cantautore, seriamente preoccupato per la situazione odierna. Lui tra l’altro sa bene di che cosa parla dal momento che Michelle Hunziker, la sua prima ex moglie, ne ha subita a livello psicologico, come ha raccontato lei stessa nel corso di varie interviste e in un libro.

E lui, da padre anche di figlie femmine, ha il cuore a pezzi pensando in che mondo oggi vivano le sue creature. Un mondo decisamente molto ma molto diverso di quando lui donava un senso di reale speranza con la sua Terra Promessa e che vive fin troppo di falsi miti e di felicità fallaci e illusorie.