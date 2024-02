Sanremo Seconda Serata: ospiti, cantanti in gara, votazione: cosa cambia

Ecco svelato il programma completo della seconda serata del Festival di Sanremo. Dagli ospiti alle votazioni, ecco cosa cambierà rispetto alla prima serata. Ogni serata vi lascerà veramente senza fiato.

In merito alla prima serata del Festival di Sanremo, avrete la possibilità di vedere tutti e 30 i big della musica in lizza alla kermesse canora, in quanto si esibiranno tutti, con i loro rispettivi brani. Saranno giudicati solo ed esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e a fine serata sarà presente una classifica provvisoria. Insieme ad Amadeus ci sarà anche Marco Mengoni, in qualità di co-conduttore e anche di super ospite della serata. Inoltre vedremo sia l’esibizione di Lazza in Piazza Colombo, sia quella di Tedua, sulla nave di Costa Smeralda.

Se il programma della prima serata, quindi quello relativo al 6 febbraio è stato già ampiamente discusso, oggi vogliamo parlarvi del programma della seconda serata. Ecco cosa cambierà il 7 febbraio rispetto al giorno di apertura. Vi parleremo di tutto, dagli ospiti, ai cantanti in gara e alla modalità di votazione della seconda serata del Festival di Sanremo 2024.

Il programma della seconda serata del Festival di Sanremo

Prima di proseguire oltre, volevamo ricordarvi, qualora ve li foste persi, i nomi di tutti e 30 i cantanti in lizza al Festival di Sanremo 2024 e i loro relativi brani. Ricordiamo che in gara ci saranno 27 cantanti + i 3 vincitori di Sanremo Giovani, la cui finale del 19 dicembre ha decretato i 3 vincitori, Clara, i Santi Francesi e i Bnkr44.

Ecco i 30 big della musica sanremese, riportati da Tv Sorrisi e Canzoni:

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Angelina Mango – “La noia”

Annalisa – “Sinceramente”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Bnkr44 – “Governo Punk”

Clara – “Diamanti grezzi”

Dargen D’Amico – “Onda alta”

Diodato – “Ti muovi”

Emma – “Apnea”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Gazzelle – “Tutto qui”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Ghali – “Casa mia”

Il Tre – “Fragili”

Il Volo – “Capolavoro”

Irama – “Tu no”

La Sad – “Autodistruttivo”

Loredana Berté – “Pazza”

Mahmood – “Tuta gold”

Maninni – “Spettacolare”

Mr.Rain – “Due altalene”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Renga Nek – “Pazzo di te”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

Rose Villain – “Click boom!”

Sangiovanni – “Finiscimi”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

Ecco le novità

Per quanto riguarda la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 invece, che avrà luogo sul palco dell’Ariston, il 7 febbraio vedremo delle novità rispetto alla prima serata. In primis, non si esibiranno più tutti e 30 i cantanti in lizza, ma soltanto 15, i quali saranno presentati dagli altri 15 colleghi non selezionati. I nomi dei concorrenti e i relativi presentatori saranno estratti a sorte. Questa volta a giudicarli saranno il Televoto e la nuova Giuria delle Radio, in seguito saranno poi comunicati i primi 5 classificati.

Insieme ad Amadeus ci sarà Giorgia in veste di co-conduttrice, la quale festeggerà un importante traguardo, cioè i 30 anni da quando cantò, E poi. Inoltre ci saranno degli ospiti veramente d’eccezione, troveremo: John Travolta, Giovanni Allevi, Leo Gassmann, il cast di Mare fuori e la Nuova Orchestra Santa Balera, quali omaggeranno i 70 anni di Romagna mia, di Secondo Casadei. Infine assisteremo alle esibizioni di Rosa Chemical in Piazza Colombo e Bob Sinclar sulla nave Costa Smeralda.