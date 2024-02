Sanremo 2024, tutto ciò che c’è da sapere sulla prima puntata: l’attesa ora è davvero finita

Ecco quali saranno le novità assolute in merito alla prima puntata, del Festival di Sanremo 2024 che dovrete sapere, per non perdervi nulla. Amadeus ha decisamente fatto le cose in grande.

Il Festival di Sanremo è uno di quegli appuntamenti che i telespettatori aspettano con ansia, ogni volta che stiamo per giungere in questo periodo. Sono tutti curiosi di sapere chi saranno i concorrenti in gara, chi ci sarà come ospite d’onore, quali saranno le canzoni e chi vincerà la nuova edizione.

Poi quest’anno è ancora più carica di “tensione”, in quanto da quello che abbiamo potuto capire, sarà l’ultima condotta da Amadeus, il quale ha deciso di chiudere questo suo quinto anno (se sarà l’ultimo o meno è ancora presto per dirlo), col “botto”. Il programma del Festival di Sanremo 2024 è veramente molto ricco, iniziamo con il riportarvi tutto quello che dovrete sapere sulla prima puntata.

Prima puntata del Festival di Sanremo: cosa dovete sapere

Il Festival di Sanremo 2024, sta per iniziare. Dal 6 al 10 febbraio, in diretta su Rai 1, inizierà la kermesse canora, più amata di sempre. Alla conduzione, per l’ultimo anno (da quello che si è capito) consecutivo, ci sarà come sempre Amadeus, il quale, quest’anno ha optato per un co-conduttore diverso per ogni puntata. Troveremo infatti (in ordine sparso), Fiorello, Giorgia, Marco Mengoni, Lorella Cuccarini e Teresa Mannino. Sul palco si esibiranno ben 30 concorrenti, i cui nomi sono stati resi noti già diverse settimane fa.

Prima di svelarvi cosa vi riserverà la prima puntata del festival, volevamo ricordarvi gli appuntamenti che fanno di contorno a questo epico evento di mamma Rai. Non potrete assolutamente perdervi, il PrimaFestival, il quale quest’anno sarà condotto da Paola & Chiara, Mattia Stanga e Daniele Cabras. Subito dopo le varie serate, in notturna, troverete il “glass”, di Viva Rai 2, con Fiorello e Alessia Marcuzzi e infine vedrete come inviato de, La vita in diretta, Pierpaolo Pretelli e Gli Autogol per RaiPlay, compiranno le missioni che gli commissionerà Amadeus.

Ecco cosa succederà il 6 febbraio

Quest’anno, il programma che accompagna il Festival di Sanremo 2024, come avrete letto è molto fitto, oltre ai vari appuntamenti, volevamo rivelarvi tutto quello che dovrete sapere sulla prima puntata del festival. Il 6 febbraio in prima serata su Rai 1, inizierà ufficialmente la 74esima edizione dello spettacolo sanremese più seguito di sempre, con Amadeus e Marco Mengoni, in veste rispettivamente di conduttore e co-conduttore (e anche di super ospite della serata). In questa serata, potrete ascoltare tutti e 30 i brani dei vari artisti in gara, i quali saranno giudicati soltanto dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

In seguito sarà abbozzata la prima classifica provvisoria, la quale ovviamente potrà sempre cambiare, nel corso delle successive serate. Inoltre, in Piazza Colombo si esibirà Lazza, mentre sulla nave di Costa Crociera ci sarà Tedua. Che dire, un programmino interessante per essere “soltanto” la prima puntata. Voi che dite?