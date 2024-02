John Travolta, chi è, moglie, figli, malattia, carriera: tutto sull’ospite scelto da Amadeus

Oggi parliamo un pò del super ospite, che salirà sul palco dell’Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2024, stiamo parlando di John Travolta. Facciamo una breve panoramica dei fatti più importanti della sua vita.

John Travolta, è uno degli attori più bravi e talentuosi di sempre, che ha conquistato tutto il mondo con i suoi film e le sue pellicole rimaste negli annali, come per esempio Grease e La Febbre del sabato sera. Ma John è molto di più e la sua grandezza vanno oltre al lavoro, ma prosegue nella sua vita privata, fatta di alti e bassi.

Parliamo quindi del super ospite che Amadeus è riuscito a portare in Italia per una notte, per rendere ancora più brillante un evento astrale, come il Festival di Sanremo. Ovvio che con Travolta non potrà che brillare ancora di più. Il noto attore salirà sul palco dell’Ariston il 7 febbraio, durante la seconda serata della kermesse canora.

Chi è John Travolta?

John Travolta, classe 1954, è nato negli Stati Uniti, ma ha origini italiane, come si può capire dal cognome. Fin da giovanissimo, l’attore fu convinto dalla mamma (attrice e cantante anche lei) a prendere lezioni di tip tap da Fred Kelly, fratello di Gene, ma raggiunti i 16 anni, decise di mollare tutto e trasferirsi a New York, dove lavorerà in un musical che sarà profetico per lui, cioè quello di Grease. In seguito proseguì, vivendo alti e bassi, la sua carriera di attore, raggiungendo la fama con pellicole quali La febbre del sabato sera e Grease che gli diedero fama e lustro.

Nonostante Travolta dimostrò subito il suo grande talento come attore e ballerino, per circa 10 anni passò dei momenti non troppo felici lavorativamente parlando, ma fortunatamente quell’aura nebulosa sparì e il sole tornò a splendere nella vita dell’attore, con film storici come Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Da qui in poi è leggenda e nonostante John non vinse mai un Oscar (almeno fino ad oggi) entrò comunque di diritto non solo nella storia del cinema, ma anche nel cuore dei suoi fan.

La sfortuna in amore

John Travolta, come avrete visto, ha vissuto dei momenti di alti e bassi per quanto riguarda il suo lavoro, ma non si è mai arreso, motivo per cui è diventato la stella che tutti quanti noi conosciamo e che vedremo con gioia, durante la seconda puntata del Festival di Sanremo 2024. Purtroppo, Travolta ha vissuto dei momenti devastanti invece, in campo amoroso, in quanto dopo quasi 30 anni di matrimonio ha dovuto dire addio per sempre alla sua adorata moglie.

Stiamo parlando di Kelly Preston, attrice, moglie dell’attore, nonchè mamma dei suoi tre figli, Ella, Benjamin e Jett; quest’ultimo purtroppo deceduto nel 2009, per cause non precisate dalla famiglia. L’amore tra John e Kelly viene ricordato da tutti come il classico da favola e nonostante la morte avvenuta nel 2020, dopo una lunga battaglia contro il tumore al seno, Travolta continua a portare sua moglie nel cuore come possiamo vedere dai suoi post social.