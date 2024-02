Roma, cosa fare nell’ultimo weekend di febbraio: mostre, giochi e divertimento per tutta la famiglia

Roma, che cosa fare nella Capitale nell’ultimo week end di Febbraio. Tanto divertimento per tutta la famiglia.

Ormai ci siamo. Come si il calendario che l’agenda ci insegnano, anche il secondo mese del 2024 se ne sta andando. Dunque siamo giunti, udite udite, al suo ultimo fine settimana. Marzo è alle porte e con lui la voglia di primavera. A renderci l’atmosfera più speciale è la Festa della Donna che, come ben sappiamo, cade l’8 del mese.

Per l’occasione sarà un tripudio nelle nostre case e nelle strade, oltre che nei locali e nei negozi, di tanti fiori e soprattutto delle classiche mimose. Il 19 poi sarà il momento di festeggiare i papà e a fine mese la Santa Pasqua. In attesa di tutto ciò in questi giorni possiamo divertirci molto nella Capitale insieme ai nostri cari.

Diciamo pure, come si suol dire, che ce ne è davvero per tutti i gusti. Oltre a poter compiere belle passeggiate in centro e nei parchi di cui la Città Eterna ne è davvero ricca, possiamo puntare alla visita di qualche mostra, che è da vedersi come un vero toccasana per lo spirito, oltre che per gli occhi. Una imperdibile la trovate a Trastevere ed è dedicata espressamente al mitico Rino Gaetano.

Roma, cosa fare questo week end, tra mostre e teatro

Vale una bella visita pure la mostra “Hilde in Italia” che ci presenta, per chi ancora non la conoscesse, l’arte sublime di una grandissima fotografa quale Hilde Lotz- Bauer, vera e propria pioniera della fotografia di strada negli Anni ’30. Trovate le sue opere al Museo di Roma sempre in Trastevere. Bellissimo omaggio poi al Mattatoio a Enrico Berlinguer.

Se siete amanti del teatro potete fare un salto al Teatro Nuovo Orione dove fino al 3 marzo vi attende la commedia brillante ” Che disastro di commedia!” che vede la regia di Mark Bell. Parliamo di un’opera di enorme successo a livello internazionale che vi conquisterà immediatamente anche per l’incredibile semplicità della trama.

Tanto divertimento anche per i più piccoli

All’ Asino che vola domenica si ricorda la straordinaria Selena Palma con Selenamente, un evento suddiviso abilmente tra arte e tanta buona musica. Si inizia alle 20. Per i nostri bimbi Cinecittà World offre momenti strepitosi grazie al villaggio di Carnevale che sarà disponibile fino al 25 Febbraio, dunque fino a questa domenica.

Sempre per loro, in biblioteca, di sabato mattina è previsto un appuntamento di svago e di grandi giochi. E’ rivolto a ragazzini dai 10 ai 13 anni e l’inizio è fissato per le ore 11. Si parlerà di scienza in modo spassoso, con il preciso scopo di indurli a voler approfondire i vari argomenti. La location è la Biblioteca Joyce Lussu.