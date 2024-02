Festa della Donna, 5 anelli perfetti da regalare: con un po’ di creatività li crei a costo 0

Festa della Donna, come creare dei meravigliosi anelli a costo zero. Le idee top.

Ormai ci siamo. Il calendario ci insegna che il mese di Marzo, che è da vedersi come quello della rinascita visto che il 21 si entra in Primavera, è ricco quest’anno di molte feste. Se il 31 sarà Pasqua e il 19 si festeggeranno i papà, l’8 sarà la volta delle donne. E per festeggiarle degnamente, oltre a donare loro lettere e biglietti e qualche fiore, perché non omaggiarle di un anello?

Tranquilli, non parliamo di uno di lusso da comprare dall’orefice e nemmeno di uno dei tanti di bigiotteria che trovate in vendita praticamene ovunque. No, ci riferiamo a qualcosa che potrete creare con le vostre mani anche se non siete dei geni del fai da te, con semplici mosse e, udite udite, a costo praticamente zero.

Dovrete, in sostanza, dare adito alla vostra fantasia più sfrenata, nonché far vivere ancora una volta dentro di voi, esattamente come avete fatto durante le passate festività natalizie, il fanciullino di pascoliana memoria, tanto decantato. Inoltre nel creare gli anelli potrete divertivi un sacco e scoprire pure vostre nuove abilità.

Festa della Donna, come creare dei semplici ma originali anelli da regalare

Noi vi proponiamo 5 idee decisamente simpatiche e originali. Partiamo da quella più semplice e se vogliamo più fresca e sbarazzina. Diciamo che è il top se volete donare l’anellino a vostra figlia o nipote. Difatti vi proponiamo in primis una creazione composta da filo metallico e perline. Se volete rendere l’anello più sfizioso basta usarne di colorate, mentre se volete puntare sull’eleganza dite sì a quelle bianche.

Amate cucire e vi piace giocare con la stoffa? Ottimo! Allora potreste creare delle meravigliose creazioni con il feltro sulle quali applicare delle perline o delle pietre che magari avete in casa dopo averle tolte da dei monili che non usate più o che si sono rotti. Potete anche crearvi delle applicazioni in aggiunta dello stesso materiale ma di colori diversi.

Spazio all’uncinetto, al legno e ai bottoni

Con l’uncinetto potete dare vita ad anelli molto chic e comodi, dai colori più fantasiosi, Qui vi basterà aggiungere qualche semplice applicazione oppure concludere il lavoro semplicemente cucendo un decoro apposito, come un piccolo fiore che ha sempre il suo perché. Sapete lavorare il legno? Anche un anello di questo materiale ha il suo fascino.

Come ultima dritta, vi consigliamo di sfruttare degli anellini semplici che avete in casa ma che non usate più e che non abbiano per voi alcun valore affettivo. Magari sono delle fedine che avete comprato tempo fa a pochi spicci ma che non vi stanno più. Se sono in ottimo stato potreste dare loro nuova vita applicandoci sopra dei bottoni vintage molto originali.