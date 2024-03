8 marzo, per la festa il castello di questo borgo si trasforma: qui ogni donna è una principessa delle favole

8 marzo, per la festa delle donna ognuna potrà vivere una favola nel castello di questo borgo. Esperienza unica e imperdibile.

Manca davvero poco, anzi, pochissimo all’8 marzo. Le vetrine dei negozi, così come quelle dei locali, sono da giorni invase da decori gialli così come da tanti fiori e oggetti che possono essere visti come doni speciali da donare alle donne della nostra vita. Il problema è che, nonostante siano molto interessanti, il più delle volte sono bei cari.

E con la grande crisi, sia sociale che economica, che serpeggia tuttora nel nostro Paese e che non accenna nemmeno minimamente a diminuire, perlomeno non a stretto giro, non c’è da spendere e spandere. Al contrario è d’uopo risparmiare il più possibile riuscendo comunque a vivere una vita mediamente serena e più che dignitosa.

Tornado alla famosa festa, non è necessario per forza di cose spendere tanti soldi per festeggiarla come si deve. Basta anche solo fare una passeggiata nella natura, oppure organizzare un aperitivo o una cena a casa con le amiche, suddividendo le spese. O ancora andando ad assistere a uno spettacolo teatrale gratuito o a una presentazione letteraria o facendo una piccola gita.

8 marzo, per le donne nel giorno della loro festa questo castello si trasforma

Diciamo che si potrebbe cogliere la palla al balzo per andare a visitare luoghi ricchi di storia, cultura e fascino, nonché attorniati dal verde, che mette sempre di buon umore. Tra l’altro pensate che proprio l’8 marzo il castello di un borgo in particolare si trasforma per festeggiare degnamente tutte le donne che vorranno raggiungerlo, magari in compagnia delle loro più care amiche.

Pensate che l’ingresso per tutte loro è assolutamente gratis. Perlomeno tale iniziativa è stata messa in atto lo scorso anno e ha ottenuto un enorme successo. E ora si attenderebbe il bis. Diciamo che è uno dei quei luoghi che aveva aderito al progetto di regalare momenti unici e da favola anche a chi non può permettersi dal punto di vista economico. A questo punto sarà ancora più grande la curiosità di sapere il suo nome. E noi ve lo sveleremo tra pochissimo!

Un’esperienza da vere principesse a Santa Severa

Si tratta, udite udite, del castello di Santa Severa, risalente al xv1 secolo ed è ubicato per l’appunto nella meravigliosa frazione di Santa Severa, che fa parte del Comune di Santa Marinella, sito a sua volta nella Regione Lazio che è anche la proprietaria del castello stesso. Il paesino è posto a picco sul mare e la vista dall’alto è assolutamente spettacolare.

Pare che tra l’altro ciò sia particolarmente vivibile dalla Torre Saracena che merita una visita accurata. Nel castello si può respirare a pieni polmoni molta pace oltre che un perfetto e accattivante mix tra arte, natura e spiritualità. Per conoscere il programma aggiornato degli eventi previsti per la festa della donna, eventuali prenotazioni e costi dei biglietti per la famiglia, è consigliabile visitare il sito ufficiale del castello.