Pubblicità occulta al Festival di Sanremo. E’ di queste ore la notizia di una possibile sanzione nei confronti della Rai per alcune violazioni avvenute sul palco del Teatro Ariston.

Amadeus, Marco Mengoni e Giovanna Civitillo

Le motivazioni

L’Agcom, Autorità Garante delle Comunicazioni sta infatti valutando una possibile multa all’azienda, per via della pubblicità occulta a Instagram, promossa da alcuni sketch effettuati nel corso delle serate del Festival della Canzone Italiana.

Quello che viene contestato non è solo il fatto che Chiara Ferragni e Amadeus, co conduttrice e conduttore della kermesse, hanno creato un profilo sulla nota piattaforma social nel corso di alcune delle serate della kermesse, ma anche il fatto di averne parlato più volte, senza che vi fosse in essere un contratto di sponsorizzazione.

Nelle prossime ore dovremmo saperne di più anche in relazione al risultato delle istruttorie avviate dagli uffici interni. Vedremo dunque cosa deciderà l’autorità garante per le comunicazioni.

Gianni Morandi, Chiara Ferragni e Amadeus al Festival di Sanremo 2023

Inoltre, in fase di valutazione anche lo spazio dedicato a una nota compagnia di navigazione italiana, dedicata all’attività crocieristica che faceva da sponsor alla manifestazione canora.

Si contesterebbe l’ampio spazio alla nave, teatro di performance ed esibizioni di alcuni artisti. Alcune immagini e riferimenti, sarebbero stati effettuati, senza la scritta “messaggio promozionale”.

Festival di Sanremo 2023

Si parla di una sanzione che potrebbe oscillare tra i 10mila euro, e i 253mila euro.

© Riproduzione riservata