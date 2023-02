Come già anticipato da qualche giorno, Rosario Fiorello non dovrebbe essere presente al prossimo Festival di Sanremo 2023. Lo showman infatti, in questa settimana trasformerà la trasmissione che lo vede in onda ogni giorno al mattino, in un Dopofestival del tutto particolare. Un’avventura notturna che si arricchirà della presenza di Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi e Fabio Fazio

E’ stata proprio la conduttrice a far sapere di essere il volto femminile di Viva Rai2… Viva Sanremo!, lo show che andrà in onda proprio al termine di ogni serata della kermesse. L’annuncio, durante un’intervista a Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio.

Alessia Marcuzzi ha proprio raccontato la telefonata con Fiorello che ne ha sancito la collaborazione: “Mi ha chiamato Rosario stamattina mentre ero sul treno. Voglio darti una notizia, mi ha detto, sarai la donna del mio Festival. Viva Rai 2… Viva Sanremo! Sarò con loro, non so di preciso cosa farò. Mi ha chiesto se sarò pronta a tutto, e io ho detto di sì. Non so nemmeno se andremo a Sanremo, ma di base saremo a Via Asiago”.

Alessia Marcuzzi

Resta da scoprire e in quali ruoli e tempistiche sarà coinvolta la conduttrice che si è detta molto sorpresa di questa inclusione nel nuovo progetto.

Secondo le prime indiscrezioni, Alessia Marcuzzi si occuperà di commentare outfit e look di cantanti e ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston: “Sarò un po’ un’influencer”, ha raccontato la Marcuzzi “Avevo organizzato il gruppo di ascolto, ma dopo la telefonata di Rosario non se n’è fatto più nulla”.

La scenografia di Sanremo 2023

La conduttrice dunque dopo dieci anni passati a Mediaset, occupandosi principalmente di reality show, racconterà al pubblico ciò che accade nel corso delle cinque serate del Festival proseguendo in questo ruolo leggermente diverso da quello che siamo stati abituati a conoscere. Un ruolo che in Rai sta pian piano affermandosi con Boomerissima, lo show del martedì sera in onda su Rai2.

La Marcuzzi che recentemente è stata designata da Mara Venier come sua erede per la domenica, ha dichiarato di sentirsi bene in Rai, accolta e protetta da tutti dopo 25 anni trascorsi in Mediaset.

Vedremo come se la caverà in questa nuova veste che pare stargli molto bene indosso. Soprattutto in virtù di una leggerezza, ironia e schiettezza che contraddistinguono da sempre una delle più amate conduttrici del panorama televisivo italiano.

