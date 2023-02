Come previsto, è arrivato l’annuncio di un altro ospite al prossimo Festival di Sanremo. Come di consueto, il direttore artistico Amadeus sfrutta la trasmissione dell’amico Fiorello per presentare le nuove carte in tavola. Ecco quindi presentato l’ex iena e stand-up comedian Angelo Duro.

Amadeus

Quota comica

Duro, sarà previsto per la seconda delle cinque serate in programma, vale a dire quella di mercoledì 8 febbraio. Nell’elenco del parterre presentato sino a questo momento i comici erano stati assenti.

E’ prassi, consuetudine ben nota, quella di inserire all’interno della kermesse la cosiddetta “quota comica per alternare il ritmo e intervallare la proposizione di brani musicali. Certo sarà compito non facile per Angelo Duro quello di non far rimpiangere illustri predecessori, tra i quali naturalmente figura proprio Rosario Fiorello che, nelle ultime tre edizioni della kermesse, ha ricoperto un importante ruolo in questo senso.

Ricapitolando, gli ospiti annunciati sino a questo momento sono Gianni Morandi, nel ruolo di co-conduttore nella prima e ultima sera, poi Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini, nel ruolo di co-conduttrici. Saranno presenti altresì volti storici della musica italiana come Al Bano, Gino Paoli, Peppino di Capri e Massimo Ranieri.

Il comico Angelo Duro

Chi è Angelo Duro

Angelo Duro, quarantenne palermitano, si è fatto apprezzare durante alcune del programma televisivo Le iene. Sfruttando uno stile cinico, ironico, ha spesso utilizzato dichiarazioni non in linea con il politicamente corretto. Nuccio Vip, Il cantante senza pubblico, sono solo alcuni dei personaggi che Duro ha interpretato, sempre caratterizzati da un’impronta irriverente.

L’artista, in tournee con diversi spettacoli teatrali (Perché mi stai guardando?, Da vivo e Sono cambiato), nel 2018 ha anche pubblicato il suo primo romanzo Il piano B.

Fiorello e Amadeus, Sanremo 2022

Un talento unico secondo Fiorello

“Chiamarlo comico è riduttivo, è un talento unico”, ha detto Rosario Fiorello in diretta, caricando di notevoli aspettative la performance dell’artista. “Non è un comico convenzionale, che va all’Ariston per fare il solito monologo: Angelo Duro è un duro. Ha fatto bene Amadeus, sarebbe stato troppo facile invitare Fiorello, Benigni o un Brignano”, ha continuato lo showman.

Staremo a vedere.

© Riproduzione riservata