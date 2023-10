Samuel Peron, lui è affascinante ma la moglie è di una bellezza sconvolgente: a un anno dalla gravidanza sembra una modella

Samuel Peron, sapete chi è sua moglie? Di una bellezza sconvolgente. Al top a un anno dalla gravidanza.

Ballando Con Le Stelle, lo show di punta del sabato sera di Rai 1, è tornato con al timone la magnifica Milly Carlucci affiancata dal mitico Paolo Belli. I concorrenti in gara hanno già incominciato a sfidarsi in pista e a essere giudicati dalla terribile e super severa giuria che è la stessa degli ultimi anni.

Si era mormorato, soprattutto nel corso dell’estate, di qualche cambiamento al suo interno, che tuttavia, come abbiamo potuto appurare non c’è stato. In ogni caso altri grandissimi protagonisti del programma sono indubbiamente i maestri. E tra di loro figura Samuel Peron che ora gareggia con la divina Simona Ventura.

Negli scorsi mesi il ballerino ci ha fatto sia divertire sia sognare al Cantante Mascherato dove sotto ma maschera del Cavaliere Veneziano ci ha conquistato tutti quanti a tal punto da vincere. Tuttavia ben presto in tanti avevano capito che si nascondesse proprio lui dietro a quel elegante e raffinato mascheramento.

Samuel Peron e la sua bellissima moglie

Lui ha ricevuto tantissimi elogi per il suo modo di mordere il palco, dimostrando ampiamente di essere un grandissimo performer. In tale direzione ha speso per lui le più belle parole la meravigliosa Serena Bortone con un bel post condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Ovviamente a fare il tifo per lui la sua creatura, che è tanto piccina, e la moglie.

Lei è una donna indubbiamente molto bella. Pensate che a solo un anno di distanza dalla gravidanza è tornata in forma smagliante. Certo, Madre Natura è stata molto generosa con lei ma lei, dal canto suo, non se ne è mai stata con le mani in mano, prendendosi seriamente cura di se. Sapete chi è?

Tania Bambaci, una splendida mamma

Parliamo della modella, con un passato da Miss, Tania Bambaci. La donna è anche una bravissima attrice ed è nata a Messina l’11 Agosto del 1990. Lei e Samuel stanno insieme dal 2013 e hanno reso ancora più profondo e speciale il loro legame con l’arrivo del piccolo Leonardo che è venuto al mondo il 21 ottobre 2022.

Di recente la coppia ha condiviso con i propri fan, che sono decisamente numerosi, degli scatti volti a rappresentare i festeggiamenti del primo anno di vita del loro cucciolo. Lui nel frattempo è nuovamente impegnato con Ballando dove in pista con Super Simo sta entusiasmando, e non poco, i telespettatori.

© Riproduzione riservata