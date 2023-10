Cesara Buonamici, come opinionista non convince: richiesta a gran voce la sostituzione con lei | Signorini disperato

Cesara Buonamici, la giornalista come veste di opinionista non convince al 100%. Si richiede la sostituzione. Ennesima gatta da pelare per Signorini che è a pezzi.

Lo si è ripetuto praticamente all’infinto nel corso dell’ estate 2023 che quest’anno la nuova edizione del Grande Fratello sarebbe stata un’altra cosa rispetto alle precedenti. Via per prima cosa le aggiunte Nip e Vip che hanno fatto storcere il naso a Pier Silvio Berlusconi. Stop alla divisione tra concorrenti famosi e non. E basta con il termine vippone.

Ora chi partecipa si chiama semplicemente inquilino. Per tirare le orecchie a chi si comporta male o per dare un po’ di pepe in più al reality, è stato aggiunto nuovamente il tugurio. Inizialmente, come si pronunciava una parolaccia, si veniva immediatamente richiamati nel mitico Confessionale ma ora pare che la situazione sia ben diversa.

Secondo molti telespettatori, è proprio sfuggita di mano ed peggiorata da quando è uscita di sua volontà dalla Casa Più Spiata D’Italia la bellissima Heidi Baci dopo la visita del padre. E ora che la ragazza ha aperto il rubinetto a riguardo a Verissimo di certo il suo caso terràb banco ancora di più ovunque.

Cesara Buonamici, richiesta la sostituzione dell’opinionista per Signorini

E per par condicio il nome di Massimiliano Varrese sarà sulla bocca di tutti. E lo sarà per il fatto che l’ex inquilina gli ha dato la colpa della sua esperienza negativa al GF. Lei si sentiva oppressa da lui e non lo tollerava più. Insomma, le sue parole non sono state molto tenere nei confronti del ballerino che a quanto pare è cotto a puntino di lei.

Fatto sta che a difenderla a spada tratta è sempre stata Cesara Buonamici. La nuova opinionista, fortemente voluta in quel ruolo dall’ Ad delle Reti Mediaset, con la sua innata classe e ingente professionalità commenta ciò che succede all’interno della Casa e fa domande argute ma senza mai lanciar frecciatine velenose. E questo farebbe storcere il naso ai più che ora chiedono una sostituzione a Signorini.

Manca Sonia Bruganelli

In poche parole alcuni fan sui Social rimpiangono moltissimo la meravigliosa Sonia Bruganelli che di peli sulla lingua non ne ha. Di certo in tanti si ricorderanno le sue battute e stoccate che colpivano i vari concorrenti. Non si faceva nemmeno alcun problema a dare vita a lunghe diatribe in diretta le cui clip diventavano in men che non si dica virali.

In ogni caso stiamo parlando di due grandi professioniste e donne splendide che hanno il proprio posto al sole nelle loro professioni. Ovviamente hanno due modi differenti di porsi talvolta innanzi alle telecamere o di affrontare talvolta un discorso o una questione perché sono differenti caratterialmente parlando, ma rimangono sempre volti televisivi amatissimi e stimatissimi.