Forum, la riprovevole notizia ha scosso tutto il cast: neanche la Palombelli poteva aspettarsi tanto

Barbara Palombelli è stata ripresa per un episodio avvenuto nel programma televisivo che da anni conduce. Andiamo a scoprire che cosa è successo a Forum e purtroppo ciò non riguarda solo lei

Nata il 19 ottobre 1953, Barbara Palombelli è una giornalista e conduttrice televisiva e radiofonica. Ha iniziato la sua carriera in radio per poi collaborare con il settimanale L’Europeo dove si è occupata di tematiche che ruotano attorno al Parlamento.

Ha realizzato delle interviste per Domenica In e dal 1998 al 2000 ha condotto una rubrica quotidiana di Radio 2 intitolata Se telefonando. È passata la conduzione di programmi televisivi nel 2003 con Otto e mezzo su LA7.

Dal 9 settembre 2013 ha sostituito Rita Dalla Chiesa nella conduzione di Forum e Lo sportello di Forum che vanno in onda rispettivamente su Canale 5 e Rete 4. Ogni giorno entra nelle case degli italiani proponendo delle storie che possono avere dei risvolti solo con l’intervento della legge.

Qualche volta, però, il modus operandi adottato da chi fa parte del programma televisivo non è approvato dall’esterno. È inevitabile, quindi, che ci siano dei richiami. La faccenda ha coinvolto anche un’altra conduttrice amatissima dagli italiani.

È successo a Forum, Barbara Palombelli spiazzata

Capitano degli imprevisti che colgono alla sprovvista coloro che lavorano davanti alle telecamere di programmi televisivi di un certo spessore. Stavolta è accaduto a Barbara Palombelli per colpa di terzi.

Andando nello specifico, la puntata del 3 febbraio 2023 di Forum ha scatenato delle polemiche e il discorso riguarda anche una puntata di C’è posta per te di Maria De Filippi. C’è una spiegazione che lascerà tutti a bocca aperta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Forum (@forummediaset)

Il richiamo per la tutela dell’immagine della donna

A Forum il 3 febbraio 2023 l’Agcom ha avuto da ridire sul giudice Melita Cavallo per il modo in cui ha affrontato una causa di una coppia separata alle prese con l’affidamento del figlio. Secondo la segnalazione pare che abbia giustificato dei comportamenti inappropriati di lui. Per questo motivo c’è stato un richiamo alla Mediaset perché bisogna proporre un’immagine diversa della donna in televisione.

A C’è posta per te, invece, è stata proposta una storia sentimentale in cui l’uomo ha avuto la meglio sulla propria partner al punto tale da denigrarla. “La dinamica si è dispiegata ad una rappresentazione misogino delle relazioni, in assenza di qualsivoglia intervento correttivo da parte della conduttrice…è molto grave in quanto ha riprodotto e legittimato in un vasto pubblico trattamenti inaccettabili che configurano reati molto gravi”, ecco la segnalazione fatta dall’Associazione Differenza Donna APS.