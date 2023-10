Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti allargano la famiglia: lei però non era affatto d’accordo all’adozione

Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti hanno dato una notizia ai follower, ma la donna non sembra fare i salti di gioia. Andiamo a scoprire il motivo del suo poco entusiasmo

Patrizia Groppelli è un personaggio noto del mondo della televisione italiana. Nata a Milano il 4 giugno 1973, sì è laureata in Marketing per poi iniziare una carriera da imprenditrice. Tuttavia con il pastore del tempo si è orientata più sul ruolo di opinionista, in quanto l’abbiamo vista spesso nello studio televisivo di Pomeriggio 5.

Per quanto riguarda la vita privata è stata sposata con l’imprenditore Dimitri Kuns d’Asburgo Lorena. La loro storia d’amore è giunta al capolinea per un presunto tradimento e pare che il terzo incomodo sia stata un’ex amica di lei.

Non tutti i mali vengono per nuocere, dato che in questo modo Patrizia Groppelli ha voltato pagina per accogliere nella sua vita Alessandro Sallusti. Ironia della sorte, era il compagno dell’ormai ex amica. Stanno insieme dal 2016, ma sono convolati a nozze qualche mese fa a Milano.

Hanno optato prima per un rito civile e successivamente hanno festeggiato con una cerimonia religiosa in compagnia dei più intimi. Chi li segue da sempre non ha nascosto l’entusiasmo nel vederli uniti. In questi giorni hanno dato una notizia che ha rallegrato tutti, un po’ meno lei. Andiamo a scoprire che cosa sta accadendo.

Patrizia Groppelli non è d’accordo. Il motivo è chiaro a tutti

Essendo un personaggio pubblico, l’opinionista di Pomeriggio 5 tende ad aggiornare costantemente il suo profilo Instagram con foto e video della vita privata e professionale.

Non ha fatto eccezione neanche questa volta, però ha incluso il compagno Alessandro. Quest’ultimo è stato ripreso in un momento tenerissimo perché in bella compagnia. Ciò non può far altro che piacere, anche se il passato bussa alla porta.

Post di Instagram – Romait.it

Un nuovo amico a quattro zampe allarga la famiglia

“Oggi Alessandro mi ha portato a casa Napoleone! Mi giuro, non finirà in esilio e anche senza troppe invasioni, ma sicuramente sarà amato!“, ecco cosa ha scritto nella didascalia del post che ha pubblicato circa una settimana fa. Nell’hashtag ha menzionato il cagnolino Aristotele che purtroppo è andato via lasciando un vuoto incolmabile nel suo cuore.

Un utente social ha commentato in questo modo: “Alessandro ha un animo gentile non poteva farti regalo migliore! Nessuno sostituisce nessuno…Anche Aristotele da lassù sarà felice della tua nuova bella amicizia”. Di conseguenza è chiaro che la Groppelli sia felice del nuovo arrivato, ma è inevitabile che riaffiori nella sua mente il ricordo dell’amato amico a quattro zampe.