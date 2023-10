Federico Fashion Style, davanti allo specchio si mostra senza veli: “altro che magrezza estrema” | Non è come lo immaginate

L’hair-stylist Federico Fashion Style spiazza i followers con uno scatto “hot”: il post scatena un vespaio su Instagram.

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, spicca nello show-business italiano come uno dei personaggi più eccentrici e discussi degli ultimi anni, complice anche l’inflazionato divorzio dall’ex moglie Letizia Porcu.

La fine del matrimonio ha allontanato il parrucchiere dalla figlia Sophie Maelle, e Federico Fashion Style ha recentemente rivelato nuovi dettagli circa la rottura alla giornalista Francesca Fagnani, che l’ha accolto nello studio di “Belve”.

Senza smentire o intaccare il sentimento provato per l’ex coniuge, l’hair-stylist ha ammesso di essersi sentito diverso dai coetanei fin dalla più tenera età, quando preferiva acconciare i capelli alle compagne di classe, anziché dedicarsi ad occupazioni e svaghi tipicamente maschili.

Federico Fashion Style ha infine lanciato una stoccatina incendiaria ad un’ex cliente piuttosto famosa, Antonella Mosetti, accusandola di non avergli corrisposto l’importo dovuto per i servizi nel suo salone, ovvero 600 euro. La scoppiettante intervista ha rincuorato i fan del parrucchiere, che nei mesi estivi si era fatto immortalare durante le vacanze ed aveva esibito una forma fisica piuttosto gracile. Nelle ultime ore, egli ha pubblicato un nuovo selfie senza veli su Instagram, e la reazione dei followers non ha tardato ad arrivare…

Federico Fashion Style si mette a nudo: “Sbagliare fa parte della vita”

Il parrucchiere di Anzio ama sorprendere la propria community con look estrosi e pittoreschi, dalle dita inanellate con gioielli gotici alle marsine cangianti o in velluto. Federico Fashion Style da sempre esibisce volentieri il proprio fisico, e lo ha nuovamente proposto ai followers dal suo bagno privato.

L’hair-stylist ha posato infatti davanti allo specchio e, al di là delle numerose collane, anelli e orecchini, risultava coperto solamente da un asciugamano bianco arrotolato attorno alla vita. Federico Fashion Style ha quindi commentato con la criptica caption: “Sbagliare fa parte della vita… Imparare dagli errori, invece, significa vivere!“, ed ha aggiunto l’hashtag #newlife. Numerosi buontemponi, però, si sono puntualmente soffermati sul suo aspetto fisico, in particolare sull’addominoplastica cui si sarebbe sottoposto per dar rilievo ai muscoli del ventre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Fashion style (@federico_fashion_style)

Federico Fashion Style ancora bersagliato dagli haters

Alcuni utenti hanno suggerito all’hair-stylist di rafforzare il proprio fisico con esercizi mirati: “Metti su un po’ di muscoli, altro che magrezza estrema!“. Ed ancora: “L’addome scolpito impiantato su un fisico ipotonico...”.

Altri internauti, invece, hanno difeso il suo diritto alla libera espressione e all’autodeterminazione: “Fregatene dei muscoli… Pensa a ritrovare un po’ di serenità e divertiti. La vita è una“.