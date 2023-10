“Fermate questo scempio”: appello urgente per Pier Silvio Berlusconi | Allarme rosso al Gf

“Fermate questo scempio”, l’appello urgente per Pier Silvio Berlusconi. Ormai è allarme rosso per il GF.

L’attuale edizione del padre di tutti i reality sta assumendo toni sempre più accesi. Non per nulla le discussioni, in certi casi decisamente molto ma molto attese, sono all’ordine del giorno e persino della notte. E pure durante le varie dirette del lunedì e del giovedì sera con Alfonso Signorini non mancano. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Lui cerca di riportare l’ordine ma, nonostante i suoi buoni propositi e la sua immensa professionalità, non sempre ci riesce. Del resto, come puntualizzano sovente alcuni utenti sui Social, non è facile stare reclusi da più di un mese in una casa con persone molto diverse e che fino a poco tempo fa erano pressoché sconosciute.

Tanto più che non si può aver nessun contatto con l’esterno, salvo non concesso dagli autori, vedere la TV o leggere giornali. Impossibile poi è usare il telefono o Internet. Insomma, si è assolutamente isolati da tutto e da tutti. Alla fine anche le persone più forti psicologicamente parlando possono crollare e spararle grosse.

Allarme Rosso al GF, Pier Silvio Berlusconi deve fare qualcosa

Così i ton si fanno sempre più accesi e le parole tendono ad accavallarsi tra di loro mentre le voci a sovrastarsi. Chi era prima amico poi diventa nemico. Nascono simpatie e antipatie, così amori o attrazioni che sovente si sciolgono come la neve al sole. Nel mirino di questa edizione c’è soprattutto Beatrice Luzzi che pare però tra le preferite del pubblico a casa.

Ora lei è ancora in guerra aperta con Massimiliano Varrese che ha il cuore a pezzi per il due di picche che ha ricevuto dalla bellissima Heidi Baci. Tra l’altro la ragazza, quando è tornata per raccontare la sua verità, dopo aver lasciato la Casa di sua volontà, ha chiesto proprio di poter abbracciare l’attrice. E ora per Bea deve vedersela con un’altra inquilina. E ora si parla di allarme rosso.

“Fermate questo scempio”, l’appello giunge forte e accorato

“Fermate questo scempio”, è questo l’appello forte e chiaro che leggiamo sui Social rivolto agli autori e a Pier Silvio Berlusconi. Molti telespettatori non ne possono più di vedere queste guerriglie, senza tra l’altro reali e importanti motivi, per le più piccole cose. Nessuna si è mai davvero schierata con la Luzzi e tutte tendono a parlare male di lei, soprattutto alle sue spalle.

Ora è la new entry Jill Cooper che è stata protagonista di un nuovo siparietto con la star di Vivere. Secondo quest’ultima l’altra continua a dire cattiverie su di lei mentre l’altra si lamenta che lei sta a origliare e ad ascoltare ogni cosa. Ovviamente se così fosse anche la Luzzi sbaglierebbe atteggiamento, ma resta comunque il fatto insindacabile che ogni occasione sia buona per attaccarla.

© Riproduzione riservata