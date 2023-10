Marco Bocci, diverbio in strada con la donna: “Pretendeva che io…” | Non poteva finire peggio

Una nota influencer ha reso pubblico un episodio spiacevole avvenuto ai danni di Marco Bocci. Andiamo a scoprire che cosa è successo

Naso a Marsciano di 4 agosto 1978, Marco Bocci è uno degli attori di punta del mondo dello spettacolo italiano. Sì è cimentato nella recitazione in ambito teatrale, ma nel 2000 ha esordito al cinema e in televisione.

Nel suo curriculum si possono leggere i film I Cavalieri che fecero l’impresa, Cuori rubati e le fiction Caterina le sue figlie, Ho sposato uno sbirro, Squadra antimafia – Palermo oggi, Le mille e una notte – Aladino e Sherazade e tanti altri ancora.

Nel 2018 è stato uno dei giudici di Amici di Maria De Filippi ed è lì che ha incontrato Emma Marrone, con la quale ha avuto una breve love story. Infatti in quel periodo fecero impazzire gli italiani. Dopo l’addio alla cantante, Marco Bocci ha ufficializzato nel 2014 il fidanzamento con Laura Chiatti. Sono convolati a nozze lo stesso anno e subito dopo hanno dato alla luce Enea. Nel 2016 poi è nato il secondogenito Pablo.

Per tanto tempo è stato al centro dell’attenzione perché ha Le Iene ha parlato apertamente di una malattia che lo ha colpito anni fa ha una parte del cervello. Di queste ore, però, si sta parlando di lui per una notizia data da un utente social.

Un utente social criticato Marco Bocci

Marco Bocci anche a Domenica In ha rivelato a Mara Venier di questa malattia. In poche parole ha dei vuoti di memoria improvvisi che gli hanno procurato dei problemi sul posto di lavoro. Per fortuna riesce a gestire il tutto per la gioia di chi lo segue da sempre.

In questi giorni Deianira Marzano ha pubblicato una storia in cui aveva fatto riferimento a un articolo incentrato sull’intervista fatta a Laura Chiatti. Una sua follower ha commentato, ma menzionando il marito. Andiamo a scoprire cosa ha detto sull’attore.

L’influencer rende pubblica una notizia inaspettata

“L’altro giorno Marco era sotto la mia palestra e voleva per forza passare per un senso vietato pretendendo che io indietreggiassi…A me che interessa che sei Bocci, tra l’altro avevo un cliente che mi aspettava, il lavoro lì!”, escort cosa è stato riportato da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram.

Non è chiaro cosa sia accaduto, ma a prescindere da tutto al momento il diretto interessato non ha replicato su ciò che è stato detto sul suo conto. Ragion per cui non ci resta che attendere una sua mossa. Chi lo conosce bene, però, sostiene che opterà per il silenzio.

