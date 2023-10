“Ma sta ragazza a scuola non ci va?”: Chanel Totti sempre in vacanza | Dove si trova ora la figlia di Ilary e Totti

Chanel Totti ancora una volta nelle bufera. ” Ma sta ragazza a scuola non ci va?”. La secondogenita del Pupone sempre un vacanza. Dove sta ora.

Non deve essere facile, almeno non sempre, essere la figlia di due grandi celebrità che sono da sempre molto chiacchierate per la loro vita privata che tale mai e poi mai riesce a rimanere. E da quando è stata data la comunicazione ufficiale della fine del loro lungo matrimonio, il chiacchiericcio intorno a loro è diventato incessante.

Oggi Ilary Blasi e Francesco Totti non sono più sposati e sono entrambi nuovamente e felicemente accompagnati. Lui lo è con la bellissima Noemi Bocchi mentre lei con l’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller. Entrambe le coppie vivono il loro amore alla luce del sole e sia Noemi che Bastian hanno conosciuto i figli dell’ ex coppia.

E fra di loro figura anche la secondogenita Chanel che è molto bella e che assomiglia tantissimo a livello estetico alla sua tanto celebre mamma. I capelli biondi sono gli stessi anche se ora la conduttrice ha prediletto per un cambio in tale direzione, scurendoli. Entrambe poi condividono l’amore sfrenato per la Moda e il Fashion.

Chanel ama moltissimo lo Sport e i Social. Possiamo affermare, e pure a buona ragione, che sia molto attiva su Instagram e Tik Tok dove sovente appare in compagnia del suo amatissimo papà con il quale talvolta realizza dei siparietti a dir poco esilaranti. Tuttavia la ragazza, che è ancora minorenne, sovente è molto criticata per le sue scelte.

Ora è nel mirino del chiacchiericcio per il fatto che sia ancora una volta in vacanza. A mostrarci dove si trova ora è lei stessa. E per farlo ha scelto di caricare in alcune Stories apparse nelle ultime ore sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. E quel punto è arrivata la domanda: “ Ma sta ragazza a scuola non ci va?“.

Ora è a Tenerife, lei con la valigia costantemente in mano

In realtà il commento non si trova nelle Stories menzionate poco fa che ci fanno chiaramente intendere che Chanel si trovi ora a Tenerife ma a dei suoi viaggi effettuati sempre in questo periodo. L’abbiamo vista a Monte Carlo e a Cannes. E se ne siamo a conoscenza è perché è lei a raccontarci dei suoi spostamenti con alcune foto.

Per rimanere in Italia, è stata anche in Toscana e a Milano. Qui ha anche posato per un dolcissimo scatto con la sorellina Isabel che è diventato in men che non si dica virale e che è stato commentato anche da papà Francesco con un “ le più belle del mondo”. Ovviamente tale commento ha conquistato in un battito di ciglia tanti cuoricini rossi palpitanti.

