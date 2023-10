Fedez, l’ultimatum della moglie dopo la brutta malattia: “Se ora lo faccio divorzio”

Spuntano nuovi retroscena sulla coppia più spiata d’Italia: Fedez arriva a ventilare l’ipotesi del divorzio da Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni si è preparata a lungo per affiancare Amadeus e Gianni Morandi in qualità di co-conduttrice, ed i suoi outfit hanno inevitabilmente scatenato il pubblico in rete e catalizzato l’attenzione dei rotocalchi. Fedez ha invece presenziato nel ruolo di ospite, ma durante la serata conclusiva della kermesse si è lasciato andare ad un bacio passionale con il collega Rosa Chemical.

Al termine dell’esibizione, Chiara Ferragni ha espresso il proprio disappunto in toni piuttosto accesi, inducendo Amadeus ad accompagnare la coppia dietro le quinte; e a mesi di distanza dal vivace siparietto entrambi hanno fornito la loro versione in una puntata di “The Ferragnez”.

L’imprenditrice digitale ha spiegato come Sanremo rappresentasse per lei un’opportunità professionale irripetibile, e che le ingerenze del marito l’avevano profondamente ferita. Grazie anche al sostegno di un terapeuta, però, la coppia sarebbe riuscita a superare il momento di impasse, e ad oggi la crisi sembra rientrata.

Fedez rivela a Fazio la propria rinuncia per amore della moglie

Il rapper milanese è stato recentemente ricoverato in ospedale a causa di due ulcere che gli avrebbero provocato delle emorragie. Dimesso dopo qualche settimana di panico generalizzato tra i fan, il cantante ha preso parte ad un cameo durante il lancio del varietà comico “GialappaShow”, in cui ha recitato nel blocco di “Sensualità a corte”.

È inoltre tornato al timone del suo podcast “Il Muschio Selvaggio”, ed ha recentemente accolto in studio il conduttore Fabio Fazio, reduce dalla puntata inaugurale di “Che tempo che fa” sul canale Nove. In tale occasione ha rispolverato i controversi eventi sanremesi, dichiarando inoltre di non aver intenzione di partecipare ad ulteriori edizioni della rassegna. “No, io non vado, altrimenti divorzio!” – ha riferito. “La cosa brutta che è successa è stata quella tra me e mia moglie. Quella è la roba brutta, però sono ca**i nostri. No, non posso. Ho promesso a mia moglie che non faccio Sanremo quest’anno. Lei neanche…“.

La reazione di Fabio Fazio

Fedez si è quindi detto curioso di scoprire la sorte di Sanremo al termine della conduzione artistica di Amadeus, ma Fazio l’ha gelato con una chiosa piuttosto tranchant.

“Tu sicuramente non ci torni” – ha scherzato Fazio – “Quindi sappiamo già cosa non succede!“.

