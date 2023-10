Teo Mammucari e Thais Wiggers, perché si sono mollati: “Storia rovinata da…” | Retroscena orripilante

A distanza di anni è emersa la verità sull’addio di Teo Mammucari e Thais Wiggers. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda

Gli italiani fino a poco tempo fa potevano vedere Teo Mammucari nel ruolo di giudice a Tu sì que vales accanto a Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Maria De Filippi. Adesso al suo posto c’è la simpatica Luciana Littizzetto. Ma cosa si nasconde dietro questa scelta? Probabilmente avrà inciso la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Da sabato 21 ottobre 2023 Milly Carlucci è tornata a fare compagnia al pubblico della Rai con il suo talent show e c’è concorrenti c’è appunto Teo Mammuccari in coppia con la professionista Anastasia Kuzmina. Già da subito sta facendo parlare di sé per una battuta fatta durante il momento della classifica e Antonio Caprarica, a sua volta in gara, non ha nascosto il suo fastidio.

Per non parlare del bacio sulle labbra dato al giudice Guglielmo Mariotto al termine della sua performance in pista. Ciò lascia presagire che ne vedremo delle belle. Tutti sono concordi nel dire che sia un personaggio pubblico che non posso inosservato proprio per la sua vena ironica.

Chi lo segue fin dai suoi primi esordi nel mondo dello spettacolo fa bene che ha avuto una figlia dall'ex velina Thais Souza Wiggers. In tanti si sono chiesti perché i due si sono lasciati tempo fa. Ecco la risposta.

Teo Mammucari, una storia d’amore giunta al capolinea

Per quanto riguarda la vita sentimentale Teo Mammucari ha avuto varie storie d’amore. Si può menzionare quella con il medico Roberta Gentili, la conduttrice Samantha De Grenet e la modella Aida Yespica. Ci sarebbero stati anche the flirt con Raffaella Fico e Floriana Secondi, ma in questo caso non sono mai arrivate delle conferme.

Sicuramente la storia più importante è quella avuta con l’ex velina che lo ha reso padre 14 anni fa di una figlia che hanno chiamato Julia. I due sono stati insieme per circa tre anni e l’addio è stato piuttosto offerto. Non a caso Mammucari ha confessato di essersi rivolto a uno psicanalista per colpa della depressione. Ma cosa ha spinto entrambi a mettere la parola fine? Andiamo a scoprirlo.

La causa dell’addio con l’ex velina

“Non è un rapporto buono perché se fosse così saremo ancora insieme. Abbiamo un rapporto da genitori, non ci vediamo sempre. A volte organizziamo dei pranzi con Julia…Quando è arrivata la nostra figlia era troppo presto, ma ci siamo presi dalle nostre responsabilità. I figli vanno fatti al momento giusto, con persone che conosciamo da tempo”.

Di conseguenza, secondo quanto riferito dal conduttore nello studio di Verissimo, la causa della loro rottura sarebbe dipesa dal poco tempo che hanno dato alla conoscenza.

