SALDI ESTIVI – Quest’anno arrivano all’improvviso: è ufficiale, cambia la data in tutto il Lazio | Data già segnata

Tra pochi giorni la Capitale sarà il via alla stagione dei saldi: ecco tutte le informazioni utili per ottenere i migliori affari.

Tanto attesi e sempre più apprezzati, e ora sono nuovamente qui. Ogni anno milioni di italiani approfittano dei saldi per fare acquisti a basso costo. Un’occasione alla quale molti non vogliono e non possono rinunciare.

Infatti, con il recente rincaro dei prezzi di beni e servizi, si sta continuamente cercando soluzioni di risparmio efficaci e durature. E una di queste è rappresentata proprio dalle promozioni messe a disposizioni dai negozi sparsi su tutto il territorio italiano.

Come è risaputo, ogni regione vanta date e durate differenti. Questo accade perché si tratta di una decisione presa a livello locale, e nonostante si cerchi di avere un allineamento nazionale, alcune regioni optano per una maggiore flessibilità in modo da potersi adattare meglio alle proprie peculiarità commerciali.

L’arrivo dei saldi a Roma

Trattandosi di una città particolarmente turistica, Roma ha scelto un periodo ben preciso per dare il via ufficiale ai saldi, che si estenderanno in tutta la Regione Lazio. Questi ultimi infatti hanno la capacità di garantire maggiori entrate rispetto al resto dell’anno.

Una tendenza che si concretizza ancora di più con l’arrivo dei turisti. A maggior ragione dunque la Capitale ha scelto un periodo caratterizzato da un notevole flusso di persone che si recano nella Città Eterna per ammirare le innumerevoli bellezze di natura artisico-culturali.

La data di inizio delle promozioni

La commissione che si occupa dello sviluppo economico delle Regioni e delle Province autonome ha stabilito che i saldi nel Lazio avranno inizio il 5 luglio. Mancano dunque pochi giorni per prepararsi e riuscire a mettere le mani sulle migliori offerte.

Questa data è stata dunque riconfermata dallo scorso anno, e coincide con il primo sabato del mese. Inoltre, restano valide le misure introdotte dall’articolo 34 del Testo Unico del Commercio del Lazio, secondo cui è vietato effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi. Tale divieto, se non rispettato, può portare ad una multa di 1500 euro, la cui somma aumenta in base alla gravità dell’infrazione. In questo lasso di tempo non è quindi possibile effettuare promozioni di alcun tipo per agevolare le vendite prima della data ufficiale.