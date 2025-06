MARE DA CARTOLINA – Una delle spiagge più belle d’Italia è a pochi km da Roma: non è Santa Marinella | Acque cristalline e sabbia fine

A pochi passi dalla Capitale si trova una spiaggia a dir poco paradisiaca: ecco cosa la rende così speciale.

La spiaggia rappresenta indubbiamente uno dei luoghi preferiti degli italiani, complice la conformazione geografica del Paese, che vanta centinaia e centinaia di tratti sabbiosi, più o meno conosciuti.

E con l’arrivo dell’estate, milioni di persone si precipitano sulle innumerevoli spiagge italiane, dove si può trascorrere qualche ora di relax lontani dal tram tram quotidiano. Insomma, una pausa che meritano tutti di tanto in tanto.

Oggi vogliamo farvi conoscere alcuni dei litorali più incantevoli della Capitale, una città che ogni anno viene visitata da milioni di turisti provenienti da tutto il mondo. Gran parte di loro, oltre a rimanere nel centro storico, sceglie di fare un salto al mare. E perché non recarsi nella spiaggia più affascinante del Lazio?

La spiaggia da sogno: si trova vicino Roma

La attrazioni artistico-culturali non mancano di certo a Roma, ma per godersi un po’ di aria di mare è necessario spostarsi di qualche km. Noi vi consigliamo di dirigervi a Sperlonga, un piccolo comune che ha modo di offrire molto ai suoi visitatori. Oltre ad un centro abitato pittoresco e un patrimonio storico di tutto rispetto, il borgo ospita la spiaggia più bella della Capitale.

Caratterizzata da una sabbia fine e da acque cristalline, quella di Sperlonga rappresenta una vera e propria gemma del Lazio. Inoltre, mette a disposizione anche delle aree più riservate per coloro che desiderano un’atmosfera più tranquilla e intima. Per raggiungere la destinazione in auto, bisogna percorrere l’Appia per circa 130 km, oppure si può optare per altri mezzi di trasporto come il treno. In questo caso le stazioni più vicine sono quelle di Fondi, Monte San Biagio o Formia.

Litorali mozzafiato in quel della Capitale

In alternativa alla Spiaggia di Sperlonga, ci si può recare ad Anzio, situato a 60 km da Roma. Questo tratto di mare si distingue per il suo mare pulito e una sabbia dorata, tanto da ricevere la Bandiera Blu nel 2024. Qui c’è la possibilità di optare per una spiaggia libera o attrezzata.

Anche Fregene non è da sottovalutare. Non a caso è una delle località più frequentate dai romani, complice l’ambiente a misura di bambino, che permette di trascorrere qualche ora di divertimento e spensieratezza con tutta la famiglia.